模擬炸島？美軍B-52轟炸機連兩周飛南海

2019-03-15 16:32 世界日報 中國新聞組／北京15日電



美軍兩架B-52轟炸機13日再度飛越南海爭議島嶼。（取材自推特） 分享 facebook

美中南海角力不斷，美軍軍機數度穿越南海，以彰顯自由航行權，美國有線新聞網（CNN）報導，美太平洋空軍證實，兩架B-52轟炸機13日再度飛越南海爭議島嶼，美軍強調，此行動屬於例行軍事訓練一環。解放軍日前出動多艘新型登陸艦艇，在南海西沙海域展開奪島訓練，有分析指出，美軍是在模擬反艦及轟炸島嶼訓練。

報導指出，美國太平洋空軍發言人在聲明中表示，兩架B-52轟炸機，從關島安德森空軍基地出發，並在返回基地之前，在南海附近進行例行訓練，「美國軍機定期在南海上空飛行，意在給予盟友支持，並落實印太地區的自由開放。」

美軍轟炸機本月二度航行南海，上周美國空軍兩架編號分別為TOXIN01、TOXIN02的B-52轟炸機，在4日中國全國人民代表大會召開之際，離開關島安德森空軍基地，分別飛往南海與東海，美國太平洋空軍對此聲明，當時是在進行「持續轟炸機進駐任務」（continuous bomber presence mission）。

美軍B-52轟炸機再度飛南海爭議島嶼，美國媒體指出，中國雖然沒派出戰機攔截，但空管員有要求轟炸機飛離該區。專家分析，B-52轟炸機頻頻飛進東海、南海，可能是進行模擬攻擊解放軍航母及轟炸島嶼訓練。

此外，中國軍方媒體日前也公布圖片指出，南海艦隊某登陸艦支隊近日在南海西沙海域組織艦艇，包括兩艘071型綜合登陸艦，以及三艘726型氣墊登陸艇，展開協同訓練。071型登陸艦可搭載三艘氣墊登陸艇，並可裝載艦上20輛裝甲戰車，同時運送500至800名士兵。726型氣墊登陸艇能運載99A式坦克，應付各種灘頭地形，進行搶灘。