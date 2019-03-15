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港府回嗆美人權報告：不應干預內政

2019-03-15 18:13世界日報 香港新聞組╱香港15日電

美國國務院昨日向國會提交新一分《全球人權報告》，內容關於香港部分，除了關注北京和港府聯手打壓異見外，更花不少篇幅論述禁民族黨，拒絕馬凱續簽事件。民主派議員認為，美國先後有官員表達對北京破壞香港一國兩制憂慮，揭示對港政策有「清晰的立場轉向」。港府則回應，外國政府不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

蘋果日報報導，美國國務院2018年《全球人權報告》當中，以七大章節描述香港人權現況。報告指過去一年來，「特區政府和中央政府限制或企圖限制表達不同政治意見的權利，尤其是支持香港獨立的聲音」。另外還包括議員被褫奪議席、港府取締民族黨，「在香港都是史無前例」。

美報告也提到國歌法、港大學者戴耀廷被打壓等事件、以及銅鑼灣書店事件，都令國際社會質疑港人的人身安全、兩制下香港的自治空間。

民族黨召集人陳浩天表示，報告證明美國清楚香港發生的事情，從美國駐港總領事唐偉康早前的公開演說來看，預料美國或從香港獨立關稅區地位和《香港政策法》方面入手。民主黨立法會議員林卓廷認為，無論是全球人權報告或是早前唐偉康演辭，均表達美國對北京破壞香港一國兩制、收窄人權的憂慮，而且是「清晰立場轉向」。

香港電台報導，港府發言人回應，外國政府不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務，發言人強調，自回歸以來，港府一直嚴格按照《基本法》實行「港人治港」、高度自治，充分執行「一國兩制」。

香港01報導，外交部駐港公署也堅決反對美國藉發表報告干涉香港事務和中國內政；強調香港回歸以來，「一國兩制」在港實踐取得舉世公認的成功。

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