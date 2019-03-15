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百度推出高管退休計畫 總裁張亞勤將於十月退休

2019-03-15 15:15聯合報 記者林宸誼╱即時報導

百度15日宣布推出高管退休計畫，總裁張亞勤是申請加入退休計畫的第一位高管，將於今年十月從百度公司退休，張亞勤於2014年9月加入百度，擔任總裁，負責新興業務。

而百度同時發布，新的人才梯隊建設計畫，公司將加速幹部年輕化的進程，選拔更多的80、90後年輕人進入管理層。

鈦媒體報導，隨後張亞勤在朋友圈發文回應，非常珍惜並感謝Robin（李彥宏）和百度提供的機會，並指出現在的百度，技術實力雄厚，人才梯隊完備，新業務厚積薄發，從團隊到業務都在最好的勢頭上，十月從百度退休後，雖然不能與大家朝夕相處了，但仍然是百度大家庭的一員，陪伴百度一起成長。”

他表示未來將把更多的精力投入教學、科研、中美澳學術交流，聯合國慈善專案，當然最重要的是與家人更多的陪伴。

出任百度總裁前，張亞勤曾在微軟公司工作16年，歷任全球資深副總裁兼微軟亞太研發集團主席、微軟亞洲研究院院長兼首席科學家、微軟中國董事長、和微軟移動全球副總裁。

加盟微軟之前，張亞勤曾在美國Sarnoff公司任多媒體實驗室主任（1994-1998）和GTE （Verizon）實驗室高級研究員（1990-1993）。

百度總裁張亞勤。圖/鈦媒體
百度總裁張亞勤。圖/鈦媒體
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