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李克強明確表示 台港澳投資比照適用外商投資法

2019-03-15 13:23聯合報 記者林則宏╱即時報導

針對大陸15日正式完成立法的《外商投資法》，未明文提及台港澳投資，是否意味大陸對台港澳投資政策將出現調整？對此，大陸國務院總理李克強明確表示，港澳台投資適用外商投資法。他強調，大陸會切實保護好港澳台企業的合法權益，也歡迎有更多港澳台投資。

大陸13屆全國人大二次會議15日上午表決通過《外商投資法》，並且將於2020年1月1日起實施。

由於早前在立法過程中，多位大陸人大代表曾提出，港澳台地區屬於中國的一部分，港澳台投資在性質上不屬於外國投資；同時，港澳台地區屬於單獨關稅區，港澳同胞到大陸投資、台灣同胞到大陸投資不完全等同於境內投資，應屬於「特殊國內投資」。

因此，外商投資法不對港澳台投資法律適用問題作出明確規定，將繼續由大陸國務院以行政法規、部門規章和有關規範性文件來明確參照或者比照適用外商投資的有關規定。

不過，這也引起台港澳企業擔心，外商投資法未明文規定台港澳投資適用該法，恐損及台港澳企業大陸投資權益。

對此，李克強15日上午在13屆全國人大二次會議閉幕後中外記者會上回答相關提問時表示，「香港和澳門是中華人民共和國的特別行政區，海峽兩岸同屬一個中國，我們歷來高度重視港澳台的投資，港澳到內地的投資占我們利用境外投資的70%，能不重視嗎？」

李克強說，「我們會進一步發揮港澳作為單獨關稅區和自由港的作用。我剛才對台灣記者也說了，我們會為台胞來大陸投資興業創造優惠的條件。」

李克強隨後也給出明確答案表示，「我這裡要明確，港澳台投資是可以參照、或者比照適用剛剛通過的外商投資法，而且我們長期以來行之有效的一些制度安排和實際做法還要繼續沿用，不僅不會影響，而且會有利於吸引港澳台的投資。」

他指出，「國務院在制定有關法規或者有關政策性文件的過程中，會認真聽取港澳台同胞的意見，切實保護好他們的合法權益，也歡迎有更多的港澳台投資。」

大陸國務院總理李克強明確表示，台港澳投資將適用剛完成立法的外商投資法。（新華社）
大陸國務院總理李克強明確表示，台港澳投資將適用剛完成立法的外商投資法。（新華社）
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