李克強稱 外商投資法實施後 將進一步推新負面清單

2019-03-15 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸《外商投資法》今天在全國人大立法通過，外媒質疑，中國特別加速通過，只是回應美國施壓，外資法其實口惠而實不至。大陸國務院總理李克強今天表示，外資法上路後，將要推出新的負面清單、逐步做減法，非禁准入的範圍會越來越大。

他強調，外資法後續還要加強對智慧財產權的保護，將修改《智慧財產權法》，對侵權行為引入懲罰性的賠償機制。

李克強表示，外商投資法是要用法律的手段更好保護外商投資，吸引外商投資。而且政府要根據這個法律的精神出台一系列法規、檔，保護外商權益，比如資訊投訴機制如何公開、透明、有效。

同時，外資法實行准入前國民待遇和負面清單制度，而且要推出新的負面清單。李克強指出，新推出的負面清單會做減法，而且以後還要逐步做減法，也就是說非禁准入的範圍會越來越大。

外資法還要加強對智慧財產權的保護，因此後續將修改《智慧財產權法》，對侵權行為引入懲罰性的賠償機制，發現一起就要處理一起，而且要讓侵犯智慧財產權的行為無處可遁。