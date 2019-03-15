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李克強：堅持朝鮮半島無核化 立場從沒改變過

2019-03-15 11:39聯合報 記者林宸誼╱即時報導

針對外界憂心北韓可能正準備恢復發射火箭，讓朝鮮半島局勢下一步發展存在不確定性，大陸國務院總理李克強15日表示，大陸始終堅持半島無核化，這個立場從來沒有改變過。

李克強在全國兩會中外記者會上指出，半島問題可以說是錯綜複雜，由來已久，解決起來也不可能一蹴而就，還是要保持耐心，要抓住機遇，特別是顯現出的積極因素，也希望保持半島的和平穩定，解決好半島問題不僅對北南韓雙方，對地區，對世界都有利。

大陸國務院總理李克強。圖/人民日報
大陸國務院總理李克強。圖/人民日報
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李克強北韓國務院
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