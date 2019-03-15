李克強：堅持朝鮮半島無核化 立場從沒改變過

2019-03-15 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



針對外界憂心北韓可能正準備恢復發射火箭，讓朝鮮半島局勢下一步發展存在不確定性，大陸國務院總理李克強15日表示，大陸始終堅持半島無核化，這個立場從來沒有改變過。