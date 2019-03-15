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大陸通過外商投資法 2020年起實施

2019-03-15 09:42聯合報 記者林宸誼╱即時報導

新華社報導，十三屆全國人大二次會議15日表決通過「外商投資法」，這部法律自2020年1月1日起施行，取代大陸早年制定的「外資三法」（即：中外合資經營企業法、外資企業法、中外合作經營企業法），成為外商投資領域的基礎性法律。大陸商務部國際貿易經濟合作研究院院長顧學明指出，外商投資法的制定，是中國向制度型開放邁出的重要一步。

顧學明表示，外商投資法是中國外商投資領域新的基礎性法律，制定外商投資法，意味著中國開放正從相對較低的要素成本向較低的制度交易成本轉變，從相對滯後的制度規則向更加先進的制度規則轉變，從相對封閉的制度環境向更加開放的制度環境轉變。

大陸全國人大常委會法工委經濟法室主任王瑞賀稱，這部新法規定了中國對外開放、保護外商投資合法利益，吸引外商投資，促進外商投資，保護外商投資的一些基本性的規範，對於中國繼續擴大對外開放，對於建立法治化、國際化、便利化的營商環境具有非常重要的意義。

該法設立了專門的章節規範投資促進和投資保護制度，針對外國投資者和外商投資企業普遍關心的利潤匯出、智慧財產權保護，不得強制技術轉讓、地方政府守約踐諾等問題，都作出明確的規定，將從法律層面為各級政府和機構開展外商投資促進工作提供明確的指引。

王瑞賀說，外商投資法對智慧財產權保護方面的內容進行了強化，也做出了一些銜接的規定。特別是要求各級政府及其工作人員，不得強制轉讓技術。智慧財產權方面的合作，完全基於市場規則，基於平等自願，基於商務邏輯，由相關各方自己去平等談判解決，而不是由政府強制。

外商投資法15日獲大陸全國人大會議表決通過，將於2020年1月1日起實施。特派記...
外商投資法15日獲大陸全國人大會議表決通過，將於2020年1月1日起實施。特派記者林庭瑤╱攝影
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