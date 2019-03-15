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人大今閉幕 看李克強為經濟指路

2019-03-15 00:37聯合報 特派記者林庭瑤李春戴瑞芬／北京報導

大陸「全國兩會」已近尾聲，外界預料，大陸總理李克強記者會將談經濟起落、民生關懷跟...
大陸「全國兩會」已近尾聲，外界預料，大陸總理李克強記者會將談經濟起落、民生關懷跟中美協議。 （路透資料照片）
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大陸十三屆全國人大二次會議今天閉幕，除了將表決通過「外商投資法」，大陸總理李克強記者會是壓軸戲，預料將會聚焦於經濟增長、民生問題、中美協議三大議題，而李克強的談話將是觀察未來大陸經濟發展的重要指標。

李克強在人大會議開幕當天的工作報告提出，今年大陸經濟成長率下調至百分之六到六點五，還要大減稅降費達人民幣二兆元「放水養魚」，壓縮政府部門支出要過緊日子。他如何回應大陸面對的諸多挑戰和經濟難題，備受關注。

在中美貿易談判方面，雙方主談者十二日通電話，就文本關鍵問題進行具體磋商。而據彭博社報導，大陸國家主席習近平將於四月底訪問佛州的海湖莊園，與美國總統川普舉行「川習會」。

而「川習會」的時程是觀察中美貿易協議能否達成的觀察指標。

外界研判，中美具體談判議題有三：一、對於貿易協議核查與執行機制未達成共識；二、美國要求中國大陸進行的結構性改革，執行上有難度；三、中國大陸在對等原則下要求美國做一些讓步，包括高科技領域合作、高科技產品貿易。

至於涉台部分，預料李克強將會重申學習貫徹「習五點」，堅持一中原則和「九二共識」，採取柔性訴求、溫情喊話，深化兩岸融合發展，推進和平統一進程，但也不能容忍任何台獨分裂圖謀和行徑，也不允許外國勢力打「台灣牌」，堅決維護國家主權和領土完整。

經濟李克強
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