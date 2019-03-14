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陸學者：蔡總統兩岸政策已實質調整 兩岸將更尖銳對立

2019-03-14 22:10聯合報 記者林則宏╱即時報導

針對蔡英文總統11日召開國家安全會議，確立大陸「一國兩制台灣方案」因應方針與機制。中國社會科學院台灣研究所前所長周志懷指出，這預示著蔡總統要徹底拋棄「維持現狀」訴求，對其兩岸政策作出實質性調整，提前進入2020年選戰，未來兩岸關係恐將更加尖銳對立。

據大陸《海峽之聲網》14日報導，華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷受訪時指出，在大陸國家主席習近平今年1月2日於《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表講話兩個多月後，蔡總統就「一國兩制」台灣方案拋出系統性回應，反映蔡要繼續打破兩岸現狀，升高兩岸對立、對抗。

周志懷表示，這也預示著蔡總統的兩岸政策出現實質性調整，今後兩岸關係恐將更加尖銳對立。蔡公開提出反制「一國兩制」台灣方案，也預告2020年台灣大舉提前開打，而且民進黨一定會打「恐中牌」和「仇中牌」。

根據總統府當天發布的新聞稿，蔡總統在講話中，對大陸交替使用了「中國」、「大陸」、「北京當局」等稱呼。對台灣也同時使用「中華民國」、「中華民國台灣」、「台灣」等不同用詞。

周志懷認為，「這暴露出了蔡英文兩岸定位的錯亂，更是選舉思維作祟，希望通過『仇中牌』、『恐中牌』來凝聚基本盤，穩住深綠，更想藍綠通吃。」

對於蔡總統兩岸政策之所以出現實質性調整政策，並提前打「兩岸牌」，周志懷指出，主要基於以下幾個原因：

一、執政的無力感。去年底「九合一」選舉，蔡總統的「期中考試」十分難堪。同時，蔡總統內部治理問題重重，一例一休、年金改革、同性婚姻、轉型正義等改革，包括對台灣青年的一些承諾，基本未能得到民眾認可。

二、連任的危機感。蔡總統內部施政效果很差，執政無力，對連任有很深的危機。

三、對於習近平對台工作重要講話的「入島效應」的恐懼感。習近平1月2日講話在台灣效應很大，掀起對兩岸「終極統一」及「一國兩制」的大討論，讓蔡總統及其團隊產生很大的恐懼感。

四、對兩岸城市交流、民間交流的主導權有被剝奪感。蔡總統執政後，因拒不承認「九二共識」，兩岸和平紅利喪失。但兩岸民間交流、城市交流仍如火如荼，特別是高雄市長韓國瑜即將到大陸訪問，讓民進黨當局對兩岸交流的主導權有種被剝奪感。

對於民進黨將打「仇中牌」、「恐中牌」，周志懷說－「這張牌過去不能說沒有效，但邊際效應逐年遞減。從選舉角度看，民進黨已經到了必須要調整的十字路口。」

周志懷表示，「仇中」、「恐中」這張牌在2004年已經達到最高點。當年陳水扁為獲取連任，借「228事件」發動「百萬人牽手護台灣」造勢活動拉抬競選聲勢，一舉達到逆轉選情的目的。

周志懷說，2004年後，「仇中牌」、「恐中牌」效應已逐年遞減。大陸也有了應對民進黨兩次上台的經驗，不可能隨著蔡當局打「兩岸牌」起舞。

周志懷最後呼籲，蔡英文、民進黨當局還是要儘快回到「九二共識」此一共同政治基礎上，在此共同基礎上和大陸恢復對話溝通，然後共同推動兩岸關係的和平發展。

大陸知名涉台學者周志懷認為，蔡總統的兩岸政策已出現實質性調整，未來兩岸關係恐將更...
大陸知名涉台學者周志懷認為，蔡總統的兩岸政策已出現實質性調整，未來兩岸關係恐將更加尖銳對立。（本報系資料庫）
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