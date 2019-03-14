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陸政協委員稱 只有大陸能實現韓國瑜高雄發大財目標

2019-03-14 19:43聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸全國政協港澳台僑委員會委員楊毅周指出，「韓流」給大陸的啟示就是，應該推動兩岸各行各業各界在「九二共識」基礎上展開民主協商。他強調，「台灣民眾能夠得到真正的實惠，才願意跟你走。」

楊毅周並表示，民進黨當局擋得了兩岸高階政治協商，但擋不了民間的、經濟上的協商。　

香港中評社14日刊登目前同時擔任大陸全國台聯副會長楊毅周的專訪。針對大陸國家主席習近平今年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上「鄭重倡議」，「兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」

楊毅周說，協商民主是大陸的一個重要的民主實現形式。

他指出，兩岸要實現和平統一，要形成「一國兩制」台灣方案，甚至兩岸關係要和平發展、融合發展，都要靠民主協商，「兩岸目前的關鍵在於怎麼進行民主協商。」

楊毅周認為，民主協商的第一步習近平已經講得很清楚，在「九二共識」的基礎上，兩岸各界各行各業進行協商，協商的內容就是兩岸關係和平發展的制度化安排。

他解釋，兩岸各行各業各界通過民主協商過程，形成各行各業之間制度化的聯繫，這個制度化聯繫也是兩岸關係和平發展制度化安排的一部分。

「我們要從基礎開始做起，最基礎的就是根據兩岸的各行各業各界融合發展的要求—就是兩岸共同利益的要求、共同發展的要求，來進行制度化安排。」

楊毅周說，「我建議各行各業各界都應該在『九二共識』基礎上開始民主協商。這是非常重要的，因為兩岸關係的發展一定還是要靠共同利益來牽導，兩岸要形成共同利益，只有在共同利益的基礎上才能夠逐步往前走，這就是韓國瑜的『韓流』給我們的啟示：通過兩岸融合發展、和平發展，台灣民眾能夠得到真正的實惠，才願意跟你走。」

楊毅周強調，「台灣當局雖然阻撓有意赴陸協商的政治人物，但是民進黨當局擋得了高階政治上的協商，擋不了民間的、經濟上的協商。」　

楊毅周還提到，「今年兩岸關係還是會相當緊張。民進黨當局為了自己的選舉利益，可能會鋌而走險刺激兩岸關係，搞兩岸的對立，以此撈取選票，有可能會擦槍走火，台獨的危險性還是存在的。因此今年反對台獨、遏制台獨是一個非常重要的方面。」　

對於高雄市長韓國瑜即將前往大陸訪問，楊毅周表示，「他在東南亞繞了一圈以後最終還是要回到家裡」。

楊毅周稱，韓國瑜來大陸是整個「韓流」的必然發展趨勢。「韓流」正是在「貨出得去，錢進得來，高雄發大財」的口號下形成的，這個口號的出路歸根結底是大陸。「其實（台灣）老百姓都心知肚明，『韓流』的最終目標就是大陸，只有大陸才可能實現『貨出得去，錢進得來，高雄發大財』這一目標。」

楊毅周指出，韓國瑜堅持「九二共識」，所以他到大陸來暢通無阻，一路綠燈。在「九二共識」的基礎上，要怎麼發展、有什麼需要都可以商量。

大陸全國政協委員楊毅周稱，只有大陸才能實現高雄市長韓國瑜「貨出得去，錢進得來，高...
大陸全國政協委員楊毅周稱，只有大陸才能實現高雄市長韓國瑜「貨出得去，錢進得來，高雄發大財」的目標。（取自《中評社》）
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韓國瑜韓流九二共識
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