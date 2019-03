歐盟避稅觀察名單 移除台灣、港澳

2019-03-14 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



歐盟經濟和金融事務委員會會議於3月12日召開並公布決議結果,針對不合作的避稅「黑名單」,從既有的5個國家或地區,整合部分現有「灰名單」後,共增至15個。而此次公布的最新名單中,台灣從觀察名單中移除。香港、澳門及其他共25個國家地區,也成功從租稅天堂灰名單中脫身。

這15個國家地區分別為:美屬薩亞摩、關島、薩亞摩、千里達、托巴哥、美屬維京群島、阿魯巴、貝里斯、百慕達、多明尼加、斐濟、阿曼及萬那杜、巴貝多、馬紹爾群島與阿拉伯聯合大公國。

歐盟自開始2017年12月5日公布「稅務不合作名單」(non-cooperative jurisdictions for tax purposes,俗稱「黑名單」)。台灣雖然榜上無名,但仍被列入「觀察名單」(subject to successful delivery of commitments,俗稱「灰名單」)。

KPMG 安侯建業稅務投資部仼之恒協理表示「灰名單」地區需要嚴格落實改善措施,並受到歐盟有關當局的持續監察,否則便將落入黑名單,進而可能遭受歐盟施以經貿制裁,且當地企業或個人在歐洲或世界各地經商亦可能面臨各種不便,例如銀行帳戶之開立或資金運作,以至金融或稅務等範疇之額外信息披露。

KPMG 安侯建業稅務投資部營運長張芷再提醒,此舉足見歐盟在打擊租稅天堂上之雷厲風行,除要求相關地區頒布法令規範企業之經濟實質,實際執行上的嚴謹度亦是重點關注,如百慕達雖然亦已順應要求於去年底完成修法,但仍落入黑名單中並需持續關注經濟實質的實施情況。因此,宜持續密切注意各租稅天堂經濟實質法規的修法動態。