中共外交部：籲美國停止利用人權干涉中國內政

2019-03-14 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



美國國務院發表人權報告，國務卿蓬佩奧批評中共在侵犯人權問題上，「無國家能夠相比」。中共國務院新聞辦公室今日則發表「2018年美國的人權紀錄」、「2018年美國侵犯人權事記」還擊，中共外交部發言人陸慷指出，美國要停止利用人權干涉中國內政，更說：「我們也奉勸美方好好反省自己國內的人權問題，先把自己的事情辦好。」

據新華社報導，中共國新辦的報告指出，2018年美國共發生涉及槍械案件57,103宗，導致14,717人死亡、28,172人受傷，其中未成年人死傷3,502人。而2018年美國發生94宗校園槍擊案，共有163人傷亡，是有紀錄以來校園槍擊案數量最多、傷亡最重的一年。

報告宣稱，美國發表的人權報告，「繼續對世界上190多個國家的人權狀況指手畫腳、抹黑汙蔑，而對自身存在的嚴重人權問題卻置若罔聞、視而不見」。更批評去年美國人權紀錄「依然是劣跡斑斑、乏善可陳」，批評美國政府自詡為「人權衞士」，「其奉行的人權雙重標準昭然若揭」。

陸慷下午在中共外交部例行記者會上則指出，美國的人權報告，涉及中國的部份「和往年一樣，充滿着意識形態的偏見，罔顧事實，混淆是非，對中國進行種種無端指摘」。他表示中方對報告「堅決反對」，並已向美方提出嚴正交涉。