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沙烏地用中共彩虹－4無人機炸毀T－72坦克

2019-03-14 17:44聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

在日前瑞典軍事雜誌稱，中共武裝無人機對外軍售已經稱霸世界後，俄羅斯衛星通訊社日前引用Russkoe Oruzhie網站消息稱，以沙烏地阿拉伯為首的多國聯軍近日公開了一段短片，片中顯示一架偵察打擊一體化的無人機摧毀了一輛胡塞武裝的T-72S主戰坦克。分析指，擊毀坦克的武裝無人機應該為中共製的彩虹-4無人機。

稱， 沙烏地一方的打擊任務發生在1月份，地點是葉門北部。從影片中看到，當時胡塞武裝一輛T-72坦克企圖躲進樹叢中避過「獵殺」，但仍然遭沙國空軍飛行器的鎖定，幾秒後被一架無人機發射的空地導彈直接打中，相信坦克內無人生還。

新浪軍事指出，儘管沙國沒有公開執行打擊任務的無人機型號，但分析家傾向於認為這應該是沙國稍早從中共引進的「彩虹」系列無人機。其中彩虹-4是目前沙國空軍所擁有的最先進的一款無人機。 2017年初， 沙烏地與中共簽署了價值650億美元的合作項目，其中就包括引進中國航太科技集團彩虹-4無人機及全套技術和生產線，現在由中共提供關鍵設備和部件，沙國自行生產的彩虹-4—沙奎爾-1無人機也已經開始裝備。

而早在現身葉門戰場之前，彩虹-4也曾被伊拉克空軍廣泛運用於該國的反恐平亂戰爭當中，而且多年來取得了不少戰功，是目前最受中東和北非買家歡迎的一款察打一體無人機。

另有報導稱，此前沙國執行對地打擊任務出動的是美國製F-15S高技術作戰飛機，惟這些飛機價格高達上億美元，平均每小時飛行成本就有數萬美元。相比較之下，彩虹-4無人機單價只有數百萬美元，平均每小時飛行成本可能還不到1千美元。考慮到長期戰爭耗費巨大，這對沙國來說也是一種減負。

此外，也有分析指出，雖然F-15S攻擊能力比彩虹-4強，但是它不能長時間在相關地區停留，難以對目標進行連續監控和識別。而彩虹-4因為配備有合成孔徑雷達、光電吊艙，能夠在晝夜全天侯條件下探測目標，待地面人員完成對目標識別之後就可以下令攻擊。

值得一提的是，彩虹-4主要武器是AR-1機載反坦克導彈，這種導彈單價只有數萬美元，可以從上面攻擊坦克頂部和表面，而坦克防禦最薄弱地方就是頂部和表面，顯然難以抵禦AR-1的攻擊。而耗費數萬美元摧毀對方一輛價值可能達到上百萬美元的主戰坦克，性價比顯然更高。

中共積極外銷到中東和北非的彩虹－4無人機，單價只有數百萬美元，平均每小時飛行成本...
中共積極外銷到中東和北非的彩虹－4無人機，單價只有數百萬美元，平均每小時飛行成本可能還不到1千美元。（新浪軍事）
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引進中國航太科技集團彩虹-4無人機生產線，沙國自行生產的彩虹-4—沙奎爾-1無人...
引進中國航太科技集團彩虹-4無人機生產線，沙國自行生產的彩虹-4—沙奎爾-1無人機也已經開始裝備。（新浪軍事）
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以沙烏地阿拉伯為首的多國聯軍近日以中共製的彩虹-4無人機摧毀了一輛胡塞武裝的T-...
以沙烏地阿拉伯為首的多國聯軍近日以中共製的彩虹-4無人機摧毀了一輛胡塞武裝的T-72S主戰坦克。（新浪軍事）
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