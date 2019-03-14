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批習近平陸生盼留台灣 張小月：要做完整評估

2019-03-14 16:55聯合報 記者許依晨╱即時報導

嘉南藥理大學陸生李家寶日前在推特直播，反對中共總書記習近平專制，主張推行中國民主化，他稱如今只要他回到中國大陸，肯定會被冠上「煽動顛覆國家政權罪」等罪名，盼向我政府提出專案長期居留申請。海基會董事長張小月表示，將會從人權保障角度、相關法律規章與國際慣例做完整評估考量處理。

今年21歲的李家寶來自山東，就讀嘉南藥理大學。他11日透過推特（Twitter）直播，表示中共總書記習近平去年修憲「稱帝」後，中國「比辛亥革命前」更黑暗。他接受中央社專訪時還說，事件發生後，校方暗示他盡快返陸，此外，他的簽證將在學期結束後到期，因此希望向政府提出專案長期居留申請。

張小月今天被問及是否會對這名陸生提供協助時表示，現在已跟這名陸生的學校取得聯絡，先請學校轉達海基會對他的關心與致意。

至於李家寶提出希望以專案長期拘留，她表示，這牽涉到政府好幾個部會，包括陸委會、移民署等相關單位，我方會從人權保障角度、陸生的需求、還有相關律規章與國際慣例做完整評估考量處理。

張小月說，過去曾有一些中國大陸人士提出申請專案長期居留，已有處理模式，相信應該會有很好的解決辦法。

此案是否會影響之後陸生來台交流？張小月未正面答覆，僅表示，已注意到陸生來台減少的情形，中國大陸跟台灣最大不同是，我們是非常崇尚自由民主的社會、提供民眾更喜歡的生活方式，歡迎陸生繼續來台灣，到學風非常自由的環境學習。

海基會董事長張小月。記者許依晨／攝影
海基會董事長張小月。記者許依晨／攝影
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