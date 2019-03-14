環時社評：民進黨在表演恐慌 還是真張惶失措

2019-03-14 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



台灣網路最近出現一個「關注31條」網站引起軒然大波，民進黨發言人指出，不排除是大陸企圖以網域註冊來混淆視聽，營造台灣內部自我投降的假象，人民日報旗下左派媒體環球時報14日以「民進黨在表演恐慌，還是真張惶失措」為題發表社評指出，民進黨被這個網站嚇成這樣，這當中既有對網站「假恐慌」的表演，也有對「31條措施」在台，有了某種「失控感」的真恐慌。

社評指出，這個網站的網址是www.31t.tw，其中域名顯示為tw，打開這個網站，裡面主要是對31條惠台措施的解讀，有助於台灣民眾了解大陸惠台政策，方便他們到大陸學習、工作等。

社評表示，先說假恐慌，這是為了選舉的表演，台灣最喜歡炫耀台灣的「民主」與「自由」，但去年九合一選舉之前，他們又學美國指責北京「利用美國新聞自由對美搞滲透」那一套，開始大肆加緊編篡大陸方面「利用台灣新聞自由對台搞滲透」的故事。如今發現這個尚不確定究竟是誰註冊的網站，他們全力爆炒，把它作為大陸「滲透台灣」的最新證據搞事，試圖以此凝聚台灣綠營基本盤。

社評點破，台灣2020年選舉逐漸靠近，蔡英文腦子裡現在只有一件事，那就是爭取勝選連任。九合一選舉慘敗把蔡英文逼到死抱綠營基本盤的極端路線上，而宣揚大陸對台威脅、推升兩岸緊張是走這條路線的基本動作。

社評質疑，如果台灣真是輿論自由開放，一個介紹大陸政策的網站有什麼容不下的，在民進黨推崇備至的美國，出現一個宣傳北京政策的網站，雖然也可能引起抱怨，但出不了台灣這種從立委到閣僚的「聯合反制」吧？為了鼓動與大陸的對立，台當局連「民主」的臉面都寧肯不要了。

再看民進黨當局「真恐慌」的是「31條措施」本身，和對台灣社會越來越強的吸引力。拒不承認「九二共識」的蔡英文雖還在台上，並傾力扳回去年以來的政治頹勢，但感受到了台海形勢巨變壓向民進黨的根本性危機。面對選舉，好像只有擁抱綠營極端路線一條路，往遠看，明顯是條死路。