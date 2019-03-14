公安部前副部長促港修引渡：地300重犯匿港 全有名有姓

2019-03-14 13:14 世界日報 香港14日電



港府提出修訂《逃犯條例》可引渡嫌犯到內地受審，引發熱烈討論。全國政協委員、公安部前副部長陳智敏在北京受訪表示，從內地逃到香港的重要罪犯達300多人，全部「有名有姓」，他在任時，曾與時任保安局長黎棟國、副局長李家超商討移交逃犯事宜，但無法達成共識。

公安部前副部長：300多重犯逃港 「有名有姓」 分享 facebook

商界憂慮修例會影響營商環境，香港電台報導，陳智敏回應，不論是甚麼罪案，只要是刑事犯罪，就應該受法律制裁。至於有意見擔心修例後，內地當局會把政治案件包裝成刑事案，他認，擔憂的理據不足，當中涉及不必要的擔憂和炒作。

陳智敏稱，內地公安部全力配合香港警方，拘捕、遣返由香港潛逃到內地的犯人，認為香港亦應該積極修訂《逃犯條例》，協助移交逃犯到內地。

明報報導，現任保安局長李家超昨日回應，特區政府現時仍未與內地就移交逃犯達成任何協議，「（內地）根本無移交逃犯的要求」，故他沒有數字。

另外，公安部前副部長、國際刑警組織前主席孟宏偉涉貪被查，陳智敏認為，並不影響公安部的形象，反而更突顯黨和國家懲治腐敗的決心。

陳智敏說，孟宏偉涉貪、受賄被捕，屬於個犯罪，與公安部無直接關係。至於事件會否影響中國代表日後出任國際組織的高層，陳智敏沒有正面回應，但認為有關部門日後尋找人選時，要作更全面考慮。

據報導，陳智敏2003年曾任公安部港澳台辦公室主任，2009年升任公安部副部長，分管公安部港澳台事務，2017年離開公安部轉任國家網信辦副主任。他2013年曾與拜訪北京的時任律政司長袁國強會面，雙方曾就內地與香港的刑事司法合作交換意見。2016年7月，陳智敏與時任保安局長黎棟國就完善兩地通報機制磋商。