親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

挺高雄！85大樓淪三拍降30億 海霸王加1萬以54億標下

評／尋找誰也不能「合理拒絕」的轉型正義原則

公安部前副部長促港修引渡：地300重犯匿港 全有名有姓

2019-03-14 13:14世界日報 香港14日電

港府提出修訂《逃犯條例》可引渡嫌犯到內地受審，引發熱烈討論。全國政協委員、公安部前副部長陳智敏在北京受訪表示，從內地逃到香港的重要罪犯達300多人，全部「有名有姓」，他在任時，曾與時任保安局長黎棟國、副局長李家超商討移交逃犯事宜，但無法達成共識。

公安部前副部長：300多重犯逃港 「有名有姓」
公安部前副部長：300多重犯逃港 「有名有姓」
分享

商界憂慮修例會影響營商環境，香港電台報導，陳智敏回應，不論是甚麼罪案，只要是刑事犯罪，就應該受法律制裁。至於有意見擔心修例後，內地當局會把政治案件包裝成刑事案，他認，擔憂的理據不足，當中涉及不必要的擔憂和炒作。

陳智敏稱，內地公安部全力配合香港警方，拘捕、遣返由香港潛逃到內地的犯人，認為香港亦應該積極修訂《逃犯條例》，協助移交逃犯到內地。

明報報導，現任保安局長李家超昨日回應，特區政府現時仍未與內地就移交逃犯達成任何協議，「（內地）根本無移交逃犯的要求」，故他沒有數字。

另外，公安部前副部長、國際刑警組織前主席孟宏偉涉貪被查，陳智敏認為，並不影響公安部的形象，反而更突顯黨和國家懲治腐敗的決心。

陳智敏說，孟宏偉涉貪、受賄被捕，屬於個犯罪，與公安部無直接關係。至於事件會否影響中國代表日後出任國際組織的高層，陳智敏沒有正面回應，但認為有關部門日後尋找人選時，要作更全面考慮。

據報導，陳智敏2003年曾任公安部港澳台辦公室主任，2009年升任公安部副部長，分管公安部港澳台事務，2017年離開公安部轉任國家網信辦副主任。他2013年曾與拜訪北京的時任律政司長袁國強會面，雙方曾就內地與香港的刑事司法合作交換意見。2016年7月，陳智敏與時任保安局長黎棟國就完善兩地通報機制磋商。

公安香港北京
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

連續兩周 美軍B-52轟炸機再飛南海

2019-03-14 11:54

遼寧號完成升級改造 艦島天線甲板變化大

2019-03-14 11:29

兩會助攻習五條 統戰細膩力道愈強

2019-03-14 09:29

陸製宣傳片大秀肌肉 告訴你解放軍1分鐘能做什麼

2019-03-14 00:29

今日香港 明日台灣？張志軍斥抹黑

2019-03-13 23:42

台資=特殊內資 張志軍：不影響台商權益

2019-03-13 23:42

西藏高官稱：獲中共中央批准 才能叫達賴

2019-03-12 09:23

西藏抗暴60週年：雪域的未來何去何從？

2019-03-14 10:13

57歲高雄平凡「女孩」 又紅又統有綠卡 文革腔招來這樣後果

2019-03-14 10:00

大陸政協閉幕 汪洋再提習五點

2019-03-13 23:42

新聞眼／陸頻提兩制台灣…蔡習對峙恐加劇

2019-03-13 23:42

俠客島：民進黨反制一國兩制 正上演末路狂奔

2019-03-13 22:46

凌友詩任中國政協委員 陸委會：已違法將開罰

2019-03-13 22:13

「香港第一家庭」有新動向 傳林鄭長子林節思離開小米

2019-03-13 21:32

英國脫歐梁振英評「有民主無團結」揶揄泛民抄西方制度

2019-03-13 21:19

滯桃機陸男入境期限將屆 陸委會擬專案延期

2019-03-13 20:41

接受CNN專訪 華為任正非：美國的做法會嚇跑投資

2019-03-13 20:28

香港委員喊話台盟委員：儘快加入一國兩制行列

2019-03-13 18:57

今日香港是明日台灣？張志軍：台獨抹黑「一國兩制」

2019-03-13 18:52

揭密 面積逾5萬坪的人民大會堂 60年前花多久建成？

2019-03-13 16:21

兩會花絮 習近平的白髮、台籍委員、官媒唱RAP

2019-03-13 15:55

中共軍火出售到53國 稱霸武裝無人機市場

2019-03-13 15:05

遼寧艦升級改造 這幾個地方出現變化

2019-03-13 14:42

「沒利用價值」胡慧中怨董建華、梁振英沒幫何志平求情

2019-03-13 13:46

政協閉幕 汪洋：政協沒有名譽委員 只有責任委員

2019-03-13 12:25

影／高八度促統 台籍政協凌友詩：得到掌聲不枉此生

2019-03-13 11:39

陸公安部前高官稱 孟宏偉被查不影響公安部形象

2019-03-13 11:18

陸盲人律師陳光誠華府講課：中共綁架了中國

2019-03-13 10:54

蔡政府提反兩制方案 陸學者籲：浪子回頭

2019-03-13 10:26

小英提「反兩制」綱領 陸官媒批「擁抱陳水扁路線」

2019-03-13 09:43

國父逝世94周年 陸各界拜謁

2019-03-13 00:31

中共戰機海南失事 兩飛行員喪命

2019-03-13 00:16

新疆談再教育營：那是職訓所

2019-03-13 00:16

陸委會：堅決反對一國兩制 不與國台辦口舌之爭

2019-03-12 22:09

台籍凌友詩高分貝表態統一 陸網友稱官話戲精

2019-03-12 21:33

李凈瑜：中國關押李明哲 家屬探視一直被刁難

2019-03-12 20:13

蔡提反制「一國兩制」綱領 國台辦：謀求台獨分裂

2019-03-12 19:59

札西慈仁：台灣的民主已漸漸影響中國

2019-03-12 19:55

「中國若無回應李明哲案」美大使：不排除進一步動作

2019-03-12 19:20
看更多

熱門文章

57歲高雄平凡「女孩」 又紅又統有綠卡 文革腔招來這樣後果

2019-03-14 10:00

32年前出資4600元助友人創業 如今他獲千萬酒莊回報

2019-03-13 22:24

她在朋友圈向300人各借1000元 3年後…結局是這樣

2019-03-13 17:52

遼寧艦升級改造 這幾個地方出現變化

2019-03-13 14:42

陸製宣傳片大秀肌肉 告訴你解放軍1分鐘能做什麼

2019-03-14 00:29

凌友詩任中國政協委員 陸委會：已違法將開罰

2019-03-13 22:13

俠客島：民進黨反制一國兩制 正上演末路狂奔

2019-03-13 22:46

測試妻子？男衝路中央「以身試愛」...秒被車撞飛

2019-03-14 11:29

一架波音飛機北京起飛後突返航 原因不明

2019-03-13 16:36

只因男友家太窮！ 她為求分手「自導自演」遭綁架

2019-03-13 16:57

胡慧中幫丈夫何志平求情信：他是幾乎絕種的君子 為生計要找工作

2019-03-13 15:54

接受CNN專訪 華為任正非：美國的做法會嚇跑投資

2019-03-13 20:28

周小川：大陸需要從日本「失去的十年」中吸取教訓

2019-03-13 15:29

兩會花絮 習近平的白髮、台籍委員、官媒唱RAP

2019-03-13 15:55

中共軍火出售到53國 稱霸武裝無人機市場

2019-03-13 15:05

揭密 面積逾5萬坪的人民大會堂 60年前花多久建成？

2019-03-13 16:21

柯潔免試進清華念商管 網：應該學人工智慧阿

2019-03-13 17:53

陸學者：台加入大灣區 可用中華台北對外簽署FTA

2019-03-14 09:05

直播反習近平 陸生李家寶：已做好最壞打算

2019-03-13 19:47

大陸首家Costco將設在上海閔行 最快5月開業

2019-03-13 14:57

遼寧號完成升級改造 艦島天線甲板變化大

2019-03-14 11:29

「沒利用價值」胡慧中怨董建華、梁振英沒幫何志平求情

2019-03-13 13:46

今日香港是明日台灣？張志軍：台獨抹黑「一國兩制」

2019-03-13 18:52

今日香港 明日台灣？張志軍斥抹黑

2019-03-13 23:42

新聞眼／陸頻提兩制台灣…蔡習對峙恐加劇

2019-03-13 23:42

名醫→官員→階下囚 何志平情場也精采

2019-03-13 13:43

「香港第一家庭」有新動向 傳林鄭長子林節思離開小米

2019-03-13 21:32

滯桃機陸男入境期限將屆 陸委會擬專案延期

2019-03-13 20:41

霸氣女董座人大建議：偷手機判10年 撿到不還判5年

2019-03-13 13:47

張志軍定義台資「特殊內資」 強調台企投資不受限制

2019-03-13 18:14

大陸政協閉幕 汪洋再提習五點

2019-03-13 23:42

香港暫禁波音B737 MAX系列飛機飛越

2019-03-13 16:08

連續兩周 美軍B-52轟炸機再飛南海

2019-03-14 11:54

海外資金匯回專法 KPMG：資金運用、限制差異多

2019-03-13 16:11

嘉藥陸生批習近平 平時未曾發表過激言論

2019-03-13 19:48

兩會奇葩提案 公僕減肥失敗要離職

2019-03-13 13:44

陸微企不良貸款率 放寬

2019-03-13 23:23

台資=特殊內資 張志軍：不影響台商權益

2019-03-13 23:42

大陸企業家「兩會」趕考 董座們表現如何？

2019-03-13 16:58

菲傭患癌被辭退 前僱主拖欠薪 眾籌獲70萬元見證香港有情

2019-03-13 15:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top