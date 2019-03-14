親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

遼寧號完成升級改造 艦島天線甲板變化大

2019-03-14 11:29聯合報 記者林宸誼╱即時報導

經過長達9個月升級改造的遼寧艦，上月底從大連造船廠返回位於山東青島的海軍基地某軍港，此次改造是遼寧號服役後規模最大的一次，新浪軍事報導，從網路上曝光的照片來看，遼寧號主要在艦島、天線以及甲板標準線上做出了比較大的改造。

蘇式航空母艦（簡稱「航艦」）特點就是艦島相對複雜，報導指出，首先是艦島上的變化，直接去除掉遼寧號前身、瓦良格號上的多餘平台。

此外，艦島下方右舷靠前的位置開了一個小窗戶，目前不能清楚這個小窗戶到底是做什麼用的，推測是為瞭望。

其次為艦島上的天線群的變化，遼寧號艦島上柱狀或桶狀的東西是航艦的天線，不同的天線有著不同的作用。

大的雷達天線不改變，但一些小的天線還是有變化，之前位於航艦艦島右前方與左後方航空指揮塔台附近的兩個桶狀雷達，在這次的改造升級中變成蘑菇狀。

最後，變化比較大的則是航艦甲板上畫的標線，標線存在的作用就是將航艦甲板劃分為不同的功能區，之前的遼寧艦延續了蘇式航艦標線的畫法，甲板跑道中線為白色虛線，而滑躍起飛跑道線為黃色虛線。

但是經過改造升級後，遼寧艦的甲板跑道中線和滑越起跑線現在都已經變成黃白相間線，在艦尾處還多出來了一道非常明顯的黃色實線，推測是為了讓降落的艦載機飛行員能夠更準確的判斷自己的位置。

兩個桶狀雷達，在這次的改造升級中變成蘑菇狀。圖/新浪軍事
兩個桶狀雷達，在這次的改造升級中變成蘑菇狀。圖/新浪軍事
分享
直接去除掉遼寧號前身、瓦良格號上的多餘平台。圖/新浪軍事
直接去除掉遼寧號前身、瓦良格號上的多餘平台。圖/新浪軍事
分享
經過改造升級後，遼寧艦的甲板跑道中線和滑越起跑線，都已經變成黃白相間線。圖/新浪...
經過改造升級後，遼寧艦的甲板跑道中線和滑越起跑線，都已經變成黃白相間線。圖/新浪軍事
分享
升級改造前的遼寧艦。圖/中國軍網
升級改造前的遼寧艦。圖/中國軍網
分享
艦島下方右舷靠前的位置，開了一個小窗戶。圖/新浪軍事
艦島下方右舷靠前的位置，開了一個小窗戶。圖/新浪軍事
分享

遼寧艦海軍航空母艦
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

兩會助攻習五條 統戰細膩力道愈強

2019-03-14 09:29

連續兩周 美軍B-52轟炸機再飛南海

2019-03-14 11:54

陸製宣傳片大秀肌肉 告訴你解放軍1分鐘能做什麼

2019-03-14 00:29

大陸政協閉幕 汪洋再提習五點

2019-03-13 23:42

新聞眼／陸頻提兩制台灣…蔡習對峙恐加劇

2019-03-13 23:42

今日香港 明日台灣？張志軍斥抹黑

2019-03-13 23:42

台資=特殊內資 張志軍：不影響台商權益

2019-03-13 23:42

西藏高官稱：獲中共中央批准 才能叫達賴

2019-03-12 09:23

西藏抗暴60週年：雪域的未來何去何從？

2019-03-14 10:13

57歲高雄平凡「女孩」 又紅又統有綠卡 文革腔招來這樣後果

2019-03-14 10:00

俠客島：民進黨反制一國兩制 正上演末路狂奔

2019-03-13 22:46

凌友詩任中國政協委員 陸委會：已違法將開罰

2019-03-13 22:13

「香港第一家庭」有新動向 傳林鄭長子林節思離開小米

2019-03-13 21:32

英國脫歐梁振英評「有民主無團結」揶揄泛民抄西方制度

2019-03-13 21:19

滯桃機陸男入境期限將屆 陸委會擬專案延期

2019-03-13 20:41

接受CNN專訪 華為任正非：美國的做法會嚇跑投資

2019-03-13 20:28

香港委員喊話台盟委員：儘快加入一國兩制行列

2019-03-13 18:57

今日香港是明日台灣？張志軍：台獨抹黑「一國兩制」

2019-03-13 18:52

揭密 面積逾5萬坪的人民大會堂 60年前花多久建成？

2019-03-13 16:21

兩會花絮 習近平的白髮、台籍委員、官媒唱RAP

2019-03-13 15:55

中共軍火出售到53國 稱霸武裝無人機市場

2019-03-13 15:05

遼寧艦升級改造 這幾個地方出現變化

2019-03-13 14:42

「沒利用價值」胡慧中怨董建華、梁振英沒幫何志平求情

2019-03-13 13:46

政協閉幕 汪洋：政協沒有名譽委員 只有責任委員

2019-03-13 12:25

影／高八度促統 台籍政協凌友詩：得到掌聲不枉此生

2019-03-13 11:39

陸公安部前高官稱 孟宏偉被查不影響公安部形象

2019-03-13 11:18

陸盲人律師陳光誠華府講課：中共綁架了中國

2019-03-13 10:54

蔡政府提反兩制方案 陸學者籲：浪子回頭

2019-03-13 10:26

小英提「反兩制」綱領 陸官媒批「擁抱陳水扁路線」

2019-03-13 09:43

國父逝世94周年 陸各界拜謁

2019-03-13 00:31

中共戰機海南失事 兩飛行員喪命

2019-03-13 00:16

新疆談再教育營：那是職訓所

2019-03-13 00:16

陸委會：堅決反對一國兩制 不與國台辦口舌之爭

2019-03-12 22:09

台籍凌友詩高分貝表態統一 陸網友稱官話戲精

2019-03-12 21:33

李凈瑜：中國關押李明哲 家屬探視一直被刁難

2019-03-12 20:13

蔡提反制「一國兩制」綱領 國台辦：謀求台獨分裂

2019-03-12 19:59

札西慈仁：台灣的民主已漸漸影響中國

2019-03-12 19:55

「中國若無回應李明哲案」美大使：不排除進一步動作

2019-03-12 19:20

蔡英文會見布朗貝克 國台辦：反對美台官方往來

2019-03-12 18:33
看更多

熱門文章

57歲高雄平凡「女孩」 又紅又統有綠卡 文革腔招來這樣後果

2019-03-14 10:00

32年前出資4600元助友人創業 如今他獲千萬酒莊回報

2019-03-13 22:24

遼寧艦升級改造 這幾個地方出現變化

2019-03-13 14:42

她在朋友圈向300人各借1000元 3年後…結局是這樣

2019-03-13 17:52

陸製宣傳片大秀肌肉 告訴你解放軍1分鐘能做什麼

2019-03-14 00:29

凌友詩任中國政協委員 陸委會：已違法將開罰

2019-03-13 22:13

俠客島：民進黨反制一國兩制 正上演末路狂奔

2019-03-13 22:46

一架波音飛機北京起飛後突返航 原因不明

2019-03-13 16:36

只因男友家太窮！ 她為求分手「自導自演」遭綁架

2019-03-13 16:57

胡慧中幫丈夫何志平求情信：他是幾乎絕種的君子 為生計要找工作

2019-03-13 15:54

接受CNN專訪 華為任正非：美國的做法會嚇跑投資

2019-03-13 20:28

周小川：大陸需要從日本「失去的十年」中吸取教訓

2019-03-13 15:29

兩會花絮 習近平的白髮、台籍委員、官媒唱RAP

2019-03-13 15:55

中共軍火出售到53國 稱霸武裝無人機市場

2019-03-13 15:05

揭密 面積逾5萬坪的人民大會堂 60年前花多久建成？

2019-03-13 16:21

柯潔免試進清華念商管 網：應該學人工智慧阿

2019-03-13 17:53

陸學者：台加入大灣區 可用中華台北對外簽署FTA

2019-03-14 09:05

大陸首家Costco將設在上海閔行 最快5月開業

2019-03-13 14:57

直播反習近平 陸生李家寶：已做好最壞打算

2019-03-13 19:47

「沒利用價值」胡慧中怨董建華、梁振英沒幫何志平求情

2019-03-13 13:46

今日香港 明日台灣？張志軍斥抹黑

2019-03-13 23:42

今日香港是明日台灣？張志軍：台獨抹黑「一國兩制」

2019-03-13 18:52

新聞眼／陸頻提兩制台灣…蔡習對峙恐加劇

2019-03-13 23:42

名醫→官員→階下囚 何志平情場也精采

2019-03-13 13:43

「香港第一家庭」有新動向 傳林鄭長子林節思離開小米

2019-03-13 21:32

測試妻子？男衝路中央「以身試愛」...秒被車撞飛

2019-03-14 11:29

滯桃機陸男入境期限將屆 陸委會擬專案延期

2019-03-13 20:41

霸氣女董座人大建議：偷手機判10年 撿到不還判5年

2019-03-13 13:47

張志軍定義台資「特殊內資」 強調台企投資不受限制

2019-03-13 18:14

香港暫禁波音B737 MAX系列飛機飛越

2019-03-13 16:08

遼寧號完成升級改造 艦島天線甲板變化大

2019-03-14 11:29

大陸政協閉幕 汪洋再提習五點

2019-03-13 23:42

海外資金匯回專法 KPMG：資金運用、限制差異多

2019-03-13 16:11

嘉藥陸生批習近平 平時未曾發表過激言論

2019-03-13 19:48

大陸企業家「兩會」趕考 董座們表現如何？

2019-03-13 16:58

菲傭患癌被辭退 前僱主拖欠薪 眾籌獲70萬元見證香港有情

2019-03-13 15:53

兩會奇葩提案 公僕減肥失敗要離職

2019-03-13 13:44

台資=特殊內資 張志軍：不影響台商權益

2019-03-13 23:42

陸微企不良貸款率 放寬

2019-03-13 23:23

上海需文創產業人才 台商盼台中人才與創意大輸出

2019-03-13 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top