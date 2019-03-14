遼寧號完成升級改造 艦島天線甲板變化大

2019-03-14 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



經過長達9個月升級改造的遼寧艦，上月底從大連造船廠返回位於山東青島的海軍基地某軍港，此次改造是遼寧號服役後規模最大的一次，新浪軍事報導，從網路上曝光的照片來看，遼寧號主要在艦島、天線以及甲板標準線上做出了比較大的改造。

蘇式航空母艦（簡稱「航艦」）特點就是艦島相對複雜，報導指出，首先是艦島上的變化，直接去除掉遼寧號前身、瓦良格號上的多餘平台。

此外，艦島下方右舷靠前的位置開了一個小窗戶，目前不能清楚這個小窗戶到底是做什麼用的，推測是為瞭望。

其次為艦島上的天線群的變化，遼寧號艦島上柱狀或桶狀的東西是航艦的天線，不同的天線有著不同的作用。

大的雷達天線不改變，但一些小的天線還是有變化，之前位於航艦艦島右前方與左後方航空指揮塔台附近的兩個桶狀雷達，在這次的改造升級中變成蘑菇狀。

最後，變化比較大的則是航艦甲板上畫的標線，標線存在的作用就是將航艦甲板劃分為不同的功能區，之前的遼寧艦延續了蘇式航艦標線的畫法，甲板跑道中線為白色虛線，而滑躍起飛跑道線為黃色虛線。