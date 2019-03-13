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今日香港 明日台灣？張志軍斥抹黑

2019-03-13 23:42聯合報 特派記者林庭瑤李春戴瑞芬／北京報導

大陸海協會長張志軍（左二）指出，現在看台灣局勢不僅要看民進黨當局做什麼，更重要的...
大陸海協會長張志軍（左二）指出，現在看台灣局勢不僅要看民進黨當局做什麼，更重要的是要看台灣的主流民意。 （中新社資料照片）
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有人憂心「今日香港」將是「明日台灣」，大陸海協會長張志軍指這是台獨勢力抹黑一國兩制、阻撓統一的伎倆。他說，港澳會隨著「粵港澳大灣區」有更大發展，促使台灣民眾思考什麼樣「兩制台灣方案」最有利。

對於高雄市長韓國瑜即將訪問大陸，張志軍表示，韓國瑜與廈門市長莊稼漢的想法「不謀而同」，兩人如果見面，一定會談得非常愉快，也會富有成果。他表示，歡迎和支持兩岸城市在「堅持九二共識」的基礎上，開展交流合作，增進兩岸同胞的親情福祉。

談及一國兩制問題時，張志軍說，「一九九七年香港回歸、一九九九年澳門回歸，祖國完全統一的最後一步就是台灣回歸。」隨著兩岸和平統一進程的推進，台獨分裂勢力深感恐懼，想方設法為兩岸關係設置障礙。

張志軍對比香港與台灣的經濟，一九九七以來，香港經濟廿年總量翻了一番（倍增），同時期的台灣沒有做到。二○一八年，香港經濟增長百分之三，澳門是百分之四點七，台灣是百分之二點六。香港和澳門會隨著「粵港澳大灣區」有更大的發展，會促使台灣民眾思考什麼樣的「兩制台灣方案」對台灣最有利。他認為，台獨抹黑「一國兩制」的言論是蒼白無力，圖謀必定不會得逞。

針對蔡英文總統提出反制「一國兩制台灣方案」的七項指導綱領，張志軍指出，民進黨當局拒不接受體現一中原則的「九二共識」，還縱容各種形式的台獨分裂活動，其不斷肆意攻擊大陸，欺騙台灣民眾，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，惡化兩岸關係，是在拿台灣民眾的利益福祉做賭注，撈取選舉私利。

張志軍表示，儘管今年台海形勢依然非常複雜嚴峻，台獨勢力還是會挑釁生事，大陸方面完全有能力戰勝挑戰，兩岸同胞攜手同心，兩岸情感會更交融，推進和平統一進程。

對於蔡英文提出「台日安保對話」被外界視為「挾美日制陸」，張志軍指出，大陸堅決反對台灣當局與外國勢力勾連，這會把台灣帶向危險境地。

張志軍香港回歸台獨
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