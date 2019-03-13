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俠客島：民進黨反制一國兩制 正上演末路狂奔

2019-03-13 22:46聯合報 記者張運祥╱即時報導

蔡英文總統本周一召開國家安全會議，提出反制「一國兩制台灣方案」指導綱領；人民日報海外版新媒體「俠客島」今天晚間發出一篇解局（分析評論）文章《揚言反制「一國兩制」，民進黨上演末路狂奔》，文中指出，民進黨調門越拔越高，動作越來越大，從絕不接受「一國兩制」到揚言「反制」，民進黨正試圖升級技能，打造「反中牌」2.0版。

文章指出，蔡總統統提出的七條綱領裡頭，偶爾也有一兩句「假惺惺」的話，比如「正面看待兩岸交流」，但實質內容不外乎限制、對抗和抹黑。會後，還在網站上公佈「安全會議報告」。其中說到，北京推動「一國兩制台灣方案」的最終目的，是消滅中華民國主權，讓台灣被中國統一；推動步驟是假和平為名，以武力為實，迫使台灣和中國進行政治協商，簽署邁向被統一的過渡性政治安排。

文章認為，民進黨正打造「反中牌」2.0版，強迫自己相信，以前的「反中牌」失效，是因為沒打好，打得不夠狠，要玩就得玩大的！簡直是個全方位的「反中系統」—從大陸的政治制度、對台政策到具體作為，每一項都要抹黑個遍，大陸任何行為都包藏禍心，對台灣不好就是打壓台灣，台灣好就是糖衣炮彈。   

「俠客島」文中還認為，新「反中牌」的基本思路是：先造謠大陸要「武統」台灣，營造大陸馬上要打過來的假像，並宣稱就算大陸說的是「和統」，實質也是「武統」。

其次，妖魔化「一國兩制」，製造「一國兩制」會讓台民眾失去民主自由的錯誤印象，讓台灣民眾產生恐慌。

接著，將「九二共識」「和平協議」與「一國兩制」「武統」綁在一起，宣稱「九二共識」就是「一國兩制」，就算不是，也是所謂的「邁向被統一的過渡性政治安排」。再來，給大陸捏造一堆莫須有的罪名，比如「影響及介入台灣選舉及各項內政」等。

文中指出，前行政院長賴清德最近輔選時說，民進黨只剩最一口氣了，拜託民眾別讓民進黨徹底掛掉。 文章認為，某些人變本加厲、處處設限，不過是「倒不回最後一口氣」的螳臂當車而已。

中共國台辦發言人安峰山日前批民進黨政府反制一國兩制方案，是拿台灣民眾利益福祉做賭...
中共國台辦發言人安峰山日前批民進黨政府反制一國兩制方案，是拿台灣民眾利益福祉做賭注。 香港經濟新聞網照片
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一國兩制民進黨反中
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