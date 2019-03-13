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英國脫歐梁振英評「有民主無團結」揶揄泛民抄西方制度

2019-03-13 21:19香港01 記者沙半山／報導

梁振英向泛民抽水，指對方「斷要求我們抄襲西方國家的政治制度和政治程序，現在面對英...
梁振英向泛民抽水，指對方「斷要求我們抄襲西方國家的政治制度和政治程序，現在面對英國的深刻教訓，竟然鴉雀無聲。」 香港01資料圖片／記者林若勤攝影
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英國國會再度否決首相梅伊（Theresa May）提交的脫歐協議草案，令無協議下「硬脫歐」危機升溫，引起國際關注。

地球另一邊，全國政協副主席、前特首梁振英在facebook發帖文，指今次事件令英國政局不穩，國會分歧、政黨震盪、企業遷離、大批僱員面臨失業等，「有民主沒有團結的弊端暴露無遺」。

然後梁筆鋒一轉，進入正題，批評泛民「不斷要求我們抄襲西方國家的政治制度和政治程序，現在面對英國的深刻教訓，竟然鴉雀無聲。」

英國會當地時間周二（12日）否決脫歐草案，梁振英在香港時間周三（13日）早上出po評論。

去年初梁振英就曾在facebook稱，參加政協座談會期間發現「沒有辯論，沒有官腔，沒有人做秀, 更沒有人拉布，大家都是心平氣和，實事求是地共同尋求克服困難和解決問題的辦法」；大讚「這是中國政治體制中政治協商制度的優勢。」

今次他就狠批英國政制，指「脫歐爭議已經在過去兩年半虛耗英國舉國上下的精力，一次又一次的辯論、一次又一次的投票，既沒有辦法和歐盟達成協議，更沒有辦法平息國內爭議」；又稱英國人民和政黨為事件更加「分化分裂」。

他批評，兩年半以來英國脫歐公投的決定無法實現，國會和政黨亦無法達成共識，更有保守黨和工黨員議員退黨；英國政府不能執行人民的決定，大企業因為脫歐造成的不穩定而宣布遷離英國，大批僱員面臨失業，「有民主沒有集中、有民主沒有團結的弊端暴露無遺。」

梁狠批完英國後，把批評的焦點拉回香港，在末文總結指：「香港的泛民不斷要求我們抄襲西方國家的政治制度和政治程序，現在面對英國的深刻教訓，竟然鴉雀無聲。」

其實，英國下議院在香港時間1月16日凌晨3點，大比數否決文翠珊脫歐草案後，梁振英於兩小時後已在Facebook撰過一次文批評，指投票結果反映英國「全國人民、首相、政府、內閣和國會的大多數議員五個方面都無法取得共識」，他形容英國人民不能當家作主之餘，英國政府和國會也不能當家作主,，「凸顯了有民主沒有集中的制度性問題」。

文章授權轉載自《香港01》

脫歐英國脫歐梁振英
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