香港委員喊話台盟委員：儘快加入一國兩制行列

2019-03-13 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



今天上午，大陸全國政協閉幕前，第三場「委員通道」上出現了一段小插曲，香港委員陳卓禧喊話台盟中央常委駱沙鳴，「希望你們儘快加入我們一國兩制的行列裡面去」，駱沙鳴隨即回應「我們共同努力吧！」

央視13日報導，全國政協委員、福建泉州市政協副主席駱沙鳴在談及推動海峽兩岸融合發展時稱，聚焦民生、服務發展、服務融合、促進統一，是台盟界別委員的本分。

他表示，這兩年他會深入調研，在「兩會」當中帶來信息提案和草根信息，完成委員作業，他還稱，「我的故鄉在台灣，歷史上，台灣44%同胞的祖籍地就在我生長的城市泉州，所以加大閩南文化等兩岸屬地文化的交流，對於增加台灣同胞的民族、國家認知認同和感情都十分有益」。

他還建議進一步完善卡式台胞證的使用功能，為台灣學生到大陸學習、實習提供更多便利，吸引更多台灣同胞和台企到福建、到大陸。

駱沙鳴表示，「作為新時代的政協委員，我們應該爭取更多的機會，能夠與台灣的民意代表進行廣泛深入的交流與協商，共同探討兩岸融合發展的新路徑，還要傾聽2300萬台灣同胞他們的所思所盼」。