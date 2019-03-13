今日香港是明日台灣？張志軍：台獨抹黑「一國兩制」

2019-03-13 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



「一國兩制」在香港實踐結果，有人憂心「今日香港」將是「明日台灣」。大陸海協會長張志軍今天指出，這是台獨分裂勢力散播抹黑「一國兩制」言論，阻撓祖國和平統一的技倆。

他說，香港和澳門會隨著「粵港澳大灣區」有更大發展，「一國兩制」在香港成功實踐，會促使更多台灣民眾思考什麼樣的「兩制台灣方案」最有利；他認為，台獨抹黑「一國兩制」的言論是蒼白無力，圖謀必定不會得逞。

身兼大陸全國人大外事委員會副主任的海協會長張志軍今天在梅地亞新聞中心接受港台媒體聯訪，但由於事先已蒐集問題，張志軍以自問自答方式回應所有問題，約莫「獨白」了1個小時。對於媒體事先提問：一國兩制在香港實踐對台灣的影響？「今日香港」是否會變成「明日台灣」？

「香港也好，台灣也好，從來與祖國的命運緊密相連。」張志軍說，百年前，民族落難時，鴉片戰爭，香港離開祖國懷抱，甲午戰爭後，台灣割讓給日本，這段歷史寫滿民族屈辱，和人民悲痛苦難，對中華兒女刻苦銘心。只有在中共領導下，中國人民富裕、強大起來，民族百年恥辱才得以洗刷。

他說，1997年香港回歸、1999年澳門回歸，祖國完全統一的最後一步就是「台灣回歸」。隨著兩岸關係發展，各領域交流深化，台灣前途在於國家統一，台灣福祉繫於民族復興。隨著兩岸和平統一進程的推進，台獨分裂勢力深感恐懼，甚至惶惶不可終日，想方設法以各種理由和藉口為兩岸關係設置障礙。所謂「今日香港，明日台灣」，就是他們散播抹黑一國兩制，阻撓祖國和平統一的技倆。

張志軍說，回歸祖國懷抱的香港，已融入民族偉大復興的征程，繼續保持繁榮穩定。對比香港與台灣的經濟，1997到2017年，香港經濟20年總量是翻了一翻，同時期的台灣沒有做到，這表明這20年，香港增速高於台灣。2018年，香港經濟增長3%，澳門是4.7%，台灣是2.6%。香港和澳門會隨著「粵港澳大灣區」有更大的發展空間，「一國兩制」在香港成功實踐，會促使台灣民眾思考什麼樣的「兩制台灣方案」對台灣最有利。他認為，台獨抹黑「一國兩制」的言論是蒼白無力，圖謀必定不會得逞。

針對蔡英文總統及民進黨政府提出反制「一國兩制」台灣方案的7項指導綱領，張志軍指出，2016年民進黨當局拒不接受體現一中原則的「九二共識」，還縱容各形式的台獨分裂活動，其不斷肆意攻擊大陸，欺騙台灣民眾，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，惡化兩岸關係，是在拿台灣民眾的利益福祉做賭注，撈取選舉私利，完全是為了「一己之私、一黨之私」，這是螳臂擋車、不自量力。

張志軍表示，儘管今年台海形勢依然非常複雜嚴峻，台獨勢力還是會挑信生事，大陸方面完全有能力戰勝挑戰，兩岸同胞攜手同心，兩岸情感會更交融，推進和平統一進程。