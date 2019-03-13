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一架波音飛機北京起飛後突返航 原因不明

2019-03-13 16:36聯合報 記者林則宏╱即時報導

據《環球網》報導，3月13日，達美航空DL128次航班從北京首都機場起飛後，突然又返航首都機場進行「維修」。達美航空客服人員表示暫不清楚返航的具體原因。據悉，該飛機預計將於13日下午3時重新起飛。客服人員稱，該次航班的飛機機型為波音767-300，並非737 Max 8。

報導稱，DL128次航班原計劃12點20分從北京首都機場起飛，於當地時間13日上午8點30分經停美國西雅圖，隨後飛往美國洛杉磯。截至發稿時，飛常准等航空APP已顯示該航班狀態為「返航」。

達美航空一架波音767-300客機，13日中午從北京首都機場起飛後，突然又返航首...
達美航空一架波音767-300客機，13日中午從北京首都機場起飛後，突然又返航首都機場進行「維修」。（取自《環球網》）
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