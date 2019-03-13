一架波音飛機北京起飛後突返航 原因不明

2019-03-13 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據《環球網》報導，3月13日，達美航空DL128次航班從北京首都機場起飛後，突然又返航首都機場進行「維修」。達美航空客服人員表示暫不清楚返航的具體原因。據悉，該飛機預計將於13日下午3時重新起飛。客服人員稱，該次航班的飛機機型為波音767-300，並非737 Max 8。