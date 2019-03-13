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兩會花絮 習近平的白髮、台籍委員、官媒唱RAP

2019-03-13 15:55聯合報 記者許依晨╱即時報導

今年大陸兩會已經開幕超過一周，外界除了關注政府工作報告、人大代表和政協委員的建言外，一些兩會的周邊花絮也成為網路熱議話題，包括「習近平的頭髮和茶杯」、自稱是「平凡台灣女孩」的台籍港區政協委員，以及官媒新華社推出英文版兩會RAP歌曲等。

BBC盤點，今年兩會上許多花絮引發媒體關注和解讀。首先是中共總書記習近平灰白的頭髮引起了外媒的注意，作為中國最高領導人，習近平的一舉一動都受到高度注目，3月5日舉行的人大開幕式上看到，習近平的白髮比以往出現在電視畫面時多了很多，相比於其前方的中共人大常委會委員長栗戰書和左側的大陸總理李克強十分明顯。

美媒紐約時報和CNN大篇幅報導了習近平的頭髮。紐約時報稱，幾十年來，中共領導人的頭髮一直都是不自然地黑，而現年另一個值得注意的細節是，習近平在李克強開始發言的短短數十分鐘內便顯得非常疲憊，數次長時間閉上眼睛和發呆。65歲的習近平似乎正在摒棄這種虛榮心，他在為自己塑造一個和藹可親的領導人形象。

港媒南華早報則把目光投向習近平開會時的茶杯。報導指出，以往中國領導人開會時，往往由女服務員倒茶，而習近平成為最高領導人後，前兩排國家領導人的服務員換成了男性。另外，習近平的服務員並不是往杯子裡加水，而是把杯子拿走，換上新的杯子。報導稱，並不清楚這種安排是否與安保有關。

另一方面，今年兩會還有一名「聲情並茂」的台籍港區政協委員凌友詩收到許多關注。BBC稱，她的發言在現場獲得了數次掌聲，但她的誇張表情、高昂的聲音導致很多網民抨擊她姿態做作，像是表演。

今年兩會開始，中國大陸官媒新華社就發佈了一首名為《兩會：這個三月，聆聽中國》（Two Sessions: To the world from China）的英文說唱歌曲，用說唱方式宣傳兩會。

這首歌由新華網和清華大學博士宿涵合作推出，歌詞中提到了月球背面登陸、「墨子號」和複製猴等中國成就，歌曲中反覆唱著「看我們的兩會，看看中國的方式，曾經我們遭受欺凌，如今我們頑強屹立」。另外，人民日報也推出說唱動畫《word兩會我做主》，同樣採取流行的說唱形式介紹兩會，並明確否認「人大是圖章，政協是花瓶」。

報導指，藉由新穎的宣傳，中國當局似乎有意在年輕人中擴大影響，但在微博上，許多評論這兩則影片的發文遭到審查。

中共總書記習近平白髮示人。圖／新華社
中共總書記習近平白髮示人。圖／新華社
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台籍全國政協委員凌友詩在演說上自稱為「一個平凡的台灣女孩」。圖／翻攝自有線中國組...
台籍全國政協委員凌友詩在演說上自稱為「一個平凡的台灣女孩」。圖／翻攝自有線中國組臉書
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習近平紐約時報中共

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