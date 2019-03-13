中共軍火出售到53國 稱霸武裝無人機市場

2019-03-13 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）11日發布的年度報告顯示，過去5年來，中共向53個國家出口武器，其中有13個國家採購了153架中共出產的武裝無人機，令中共成為世界首屈一指的武裝無人機出口國。

另外根據英國國際戰略研究所的統計，中國7家國有企業在武器銷售方面位居2016年全球武器生產企業20強，近年來這些企業的排名也獲得了顯著上升。

根據SIPRI的報告，在2014年至2018年期間，美、俄、法，德與中共是全球5大軍武出口國，佔了全球武器銷售總量的75%。其中中共軍火出口量增長2.7%，佔全部市場的5.2%。出口的國家高達53個，巴基斯坦是中共武器的頭號買家。報告並稱中共是要通過軍火貿易來強化外交關係。

新浪軍事網則指出，中共近5年出口的武器性能、質量大大提升，比如FC-1梟龍、彩虹無人機、K-8教練機、PLZ-45/05火砲、C -803反艦導彈、MBT-2000與VT-4主戰坦克等高端武器裝備陸續出口，在世界上創立了中共武器的口碑。