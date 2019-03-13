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大陸首家Costco將設在上海閔行 最快5月開業

2019-03-13 14:57聯合報 記者林則宏╱即時報導

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，知名美式量販店Costco執行副總裁兼首席財務官Richard Galanti日前表示，Costco在中國大陸的第一家門店會將於2018財年第4季度（即2019年5月中到7月中旬）開在上海閔行區。

這與早前傳聞，Costco在大陸的首家門店將設在上海浦東顯然有出入。

開市客（中國）投資有限公司（Costco）2018年5月與上海浦東康橋（集團）有限公司正式簽署投資協議書，Costco將在上海浦東康橋設立中國區投資性總部，並和合作夥伴星河控股集團在浦東新區康橋鎮共同建設一家會員俱樂部零售旗艦店。

報導稱，根據網路訊息，Costco已於2017年12月在上海浦東註冊「開市客（中國）投資有限公司」，註冊資本為8,600萬美元。目前，開市客（中國）投資有限公司旗下有上海閔行開市客貿易有限公司和上海浦東開市客商業有限公司兩家子公司，其中，上海閔行開市客貿易有限公司已經獲得食品經營許可等行政許可證件。

Costco目前全球約有770家門店，其中，美國和波多黎各有535家，加拿大有100家，日本有26家，韓國有15家，台灣則有13家。

根據Costco公布的2018財年第2季度財報顯示，截止2019年2月17日的前12周，其銷售額為346.3億美元，年增7.3%。淨利潤8.89億美元，超過上年同期的7.01億美元，當季僅會員費收入就達到7.68億美元。電商業務方面，本季度雖然增速超過20%，卻只貢獻不到6%的銷售額。

報導稱，比起沃爾瑪、家樂福、麥德龍等外資零售巨頭，Costco遲至2014年才入駐天貓國際試水中國市場。至2017年才開出天貓旗艦店，通過一般貿易進口方式進一步探路中國市場。

Costco最大競爭對手沃爾瑪旗下的高端會員制商店山姆會員店（Sams Club ）1996年就進入中國市場，目前已在中國的八個城市開出22家門店。

Costco的特色是銷售價廉且優質商品，但外界比較關注的是，Costco無條件退貨營運模式，未來在大陸市場是否也能順利運行。

大陸首家Costco門店預計最快今年5月將在上海開業。（取自《界面新聞》）
大陸首家Costco門店預計最快今年5月將在上海開業。（取自《界面新聞》）
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