遼寧艦升級改造 這幾個地方出現變化

2019-03-13 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



上個月底，經過長達六、七個月升級改造的遼寧艦從大連造船廠返回了中共海軍青島基地某軍港，4月23日將舉辦海軍節紀念活動，屆時遼寧號航艦極有可能亮相。陸媒報導指出，這次升級改造是遼寧號服役後規模最大的一次，同時也是改動最大的一次，儘管只是在原瓦良格號航母的框架基礎上進行改造，但作為先行者，遼寧號需要不斷的去改變、測試。

新浪軍事報導，從現在網絡上曝光出來的遼寧號改造升級後的照片來看，與改造升級之前相比變化還是比較大的。遼寧號的整體改造的標準是向已經海試的大陸國產第一艘航母對齊，這次遼寧號主要在艦島、天線以及甲板標準線上做出了比較大的改造。

報導稱，首先在於艦島上的變化，直接去除掉一些原瓦良格號上的多餘平台板塊，「多年前我們剛接手瓦良格號的時候由於零基礎，因此對於原航母上許多的沒用東西沒有做出拆除。事實上，蘇式航母一直就有這個特點，艦島相對複雜，不整潔」。

除此之外，艦島最明顯的改變就是在艦島下方右舷靠前的位置開了一個小窗戶，現在尚且不清楚這個小窗戶是何做用。

其次為艦島上的天線群的變化，報導稱，遼寧號艦島上柱狀或桶狀的東西其實就是航艦的天線，不同的天線有著不同的作用。大的雷達天線不改變，但一些小的天線還是有變化，此前位於航艦艦島右前方與左後方航空指揮塔台附近的兩個桶狀雷達，在這次的改造升級中變成了蘑菇狀。