「沒利用價值」胡慧中怨董建華、梁振英沒幫何志平求情

2019-03-13 13:46 世界日報 香港13日電



香港民政事務局前局長何志平去年底在美國被裁定洗黑錢等7項控罪罪成，本月25日將宣判。辯方日前遞交陳情書，要求法官將何志平判囚16個月，等於讓已還柙16個月的何志平在判刑後獲釋。辯方同時呈上149封求情信，卻不見何的前上司董建華及曾以行會召集人身分與他共事的梁振英，何妻胡慧中怨嘆因為他們認為何「落難了」、「沒有可以再利用價值」。

胡慧中求情信：為生計需找工 分享 facebook

綜合媒體導，辯方呈上的陳情書有35頁，認為何志平還押16個月期間已受懲罰，而無論判刑多少，他都會在餘生彌補過錯，希望法官以何志平「已服刑期」為判監年期。

報導指出，149封求情信分別來何志平的自家人、朋友、醫生同儕、病人及公共服務等，胡慧中的求情信排首位，她以中文手寫5頁信件，以何昔日山區義診讚揚何為人，形容他是「現代幾乎絕種的君子」；又指他放棄百萬年薪的醫生工作投身政府，是為實現其服務社會理想。胡又說，何志平是家中經濟支柱，他被捕後，她需尋找工作機會維持家計，懇求法官讓何志平回家。

何志平的92歲母親何張燦霞亦手寫兩頁紙求情信，說何已70歲，她終日擔心兒子會在獄中死去，希望「再見吾兒一面，死也瞑目」。

據報導，政界為何志平求情的包括民建聯立會議員張國鈞及梁志祥、工聯會王國興、港澳研究會副會長劉兆佳、港區人大葉國謙、民政事務局前局長曾德成等，至於董建華、梁振英則未見撰寫。華信主席葉簡明也沒提交求情信。

胡慧中透露請求朋友寫支持信時，有人「不回答我，也就是拒絕幫何志平」，認為他們是怕得罪美國政府，認為何「沒有前途、沒有再可以利用的價值了」。她稱自己的痛苦無法言喻，跪求法官讓何盡快回家。

辯方指出，何志平對其行為「深感懊悔」，強調從未在查德及烏干達取得生意，其行為是為了華信的利益，而非為何志平本人謀取利益。何志平被捕後至今已還押16個月，希望法庭考慮他年紀大、對社會有貢獻，以及家庭因素，包括何母已92歲，盼法庭以何還押的16個月抵消刑期，將他釋放。

報導稱，控方將在當地時間本月18日前提交判刑前書面陳辭。

獄中拉琴、助人…囚友讚何有耐心

香港新聞組╱香港13日電

何志平提交的求情信中，包括8封與他同囚於美國紐約曼哈頓下城區大都會懲教中心的囚犯所寫信件，辯方指出，何志平在獄中的16個月是他一生中最艱難的時間，但他參與不同服務，包括為在囚者補習、看管有自殺傾向的在囚者，又多次在獄中的畢業典禮、節日演奏會等場合表演拉小提琴。

明報報導，其中一名囚犯在求情信中提到，他和何志平住隔鄰囚室，有一次身體不適，知道何志平是醫生，便向何詢問，何教他如何處理，他之後有好轉。

另一名與何志平相處了一年的囚犯亦在信中說，他遇到健康問題時經常向何詢問，亦有介紹其他囚犯向何求助，而何總是很關心他人。信中又提到，何在獄中帶領一支樂隊演奏不同樂器，而他本人負責拉小提琴。

據報導，還有一名囚犯寫道，有一次自己不慎將眼鏡跌進廁所，感到害怕和惡心，但何志平毫不猶豫幫他拾起眼鏡，清洗乾淨後交還他，他感到何是一名謙遜和有耐心的人。