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政協閉幕 汪洋：政協沒有名譽委員 只有責任委員

2019-03-13 12:25聯合報 記者許依晨╱即時報導

今天上午，大陸全國政協十三屆二次會議在人民大會堂舉行閉幕會，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在閉幕會上發表講話，他稱，這次會議充分發揚民主、廣泛凝聚共識，是一次求真務實、團結奮進的大會，展現了人民政協這一專門協商機構的獨特優勢，彰顯了中國特色社會主義民主政治的生機活力。

汪洋說，這次會議是在全面建成小康社會進入關鍵之年召開的，廣大政協委員認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入討論政府工作報告和其他報告，認真審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告等文件，圍繞統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局。

他表示，要崇尚創新、勇於創新，加強協商民主建設，推動政協協商民主制度程序和運行方式的完善。人民政協作為人民民主的重要實現形式，作為社會主義協商民主的重要渠道和專門協商機構，是中國共產黨領導各黨派團體和各族各界人士在政治制度上的偉大創造，具有獨特、獨有、獨到的優勢。

他說，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，把握民主協商的政治原則，運用民主集中制的優勢，植根中國大地，積極探索創新，使人民政協的工作跟上新時代步伐。

汪洋稱，人民政協追求的團結，是建立在求同存異、聚同化異之上的廣泛團結，是建立在共同事業、共同利益之上的堅強團結；新時代的人民政協要有新時代的樣子，新時代的政協委員也要有新時代的形象，政協沒有名譽委員，只有責任委員，所有委員都要盡職盡責，用心用力。

大陸全國政協會議今天閉幕。歐新社
大陸全國政協會議今天閉幕。歐新社
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大陸全國政協會議今天閉幕。美聯社
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