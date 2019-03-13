親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

Google信箱和硬碟傳故障 PTT網友直呼：世界末日

5大案點燃長榮經營權戰火 兩位阿哥槓上女老董

影／高八度促統 台籍政協凌友詩：得到掌聲不枉此生

2019-03-13 11:39聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸台籍全國政協委員凌友詩表態兩岸統一的演說影片在網路上引發熱議，其高八度的聲線音調，以及如小學生演講的講話方式，更是引人矚目。微信公眾號「台胞之家」報導稱她準備這場演講思考了30年，凌友詩還表示，發言稿投到大會發言組的時候還擔心會不會通過，沒想到，不僅通過了，還引起了這麼大的反響，「覺得有不枉此生的感覺」。

公開資料顯示，凌友詩出生高雄，17歲時移居香港，去年起擔任全國台聯界別的全國政協委員。她也是香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員，曾擔任香港特區政府中央政策組高級研究主任。

她在演說中，自稱為「平凡的台灣女孩」，指自己作為一個香港的外來客，今天能夠經歷一國兩制的實踐，並與各位委員一道背負民族復興的使命，全賴於跳出了台灣狹小的格局。她並表示，「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，是中國政權的正統，這個地位在兩岸統一的進程中最為重要。」

微信公眾號「台胞之家」以「這篇演講，我思考了30年」作為凌友詩專訪的標題，凌友詩稱「發言稿投到大會發言組的時候還擔心會不會通過，沒想到，不僅通過了，還引起了這麼大的反響。我想，不是因為我的文筆好，演講技巧好，是這個題目本身是中國人民的人心所向，眾望所歸。13次掌聲，我覺得不是大家對我的讚賞，而是大家對兩岸統一充滿熱望、有著共鳴。」

報導指出，第一次觸筆關於中國一脈相承的法統議題的時候，凌友詩還是一名博士生，幾十年過去了，從獲得博士進入香港特區政府工作，到擔任福建省政協委員，再到擔任全國政協委員。

凌友詩表示，「這次發言能夠得到這麼多的掌聲，我覺得有不枉此生的感覺。同時鞭策我要鞠躬盡瘁，未來更專注地投入到為兩岸統一做貢獻的事業中來」。

報導說，面對「賣台」、「叛徒」這些罪名，凌友詩常常大笑不予回應，凌友詩堅定地說「我一點也不難過，一點也不委屈。因為我心底清楚地知道，我對台灣的感情、對香港的感情是情真意切的。我非常思念小時候眷村的山東餃子，常常懷念台灣中部綿延的峻嶺和盤在山峰上的白雲，我如此多情善感分明就像一個台灣人，但在大是大非的政治問題上，我跟台灣當局和媚日分子絶對談不到一起。」

台籍全國政協委員凌友詩在演說上自稱為「一個平凡的台灣女孩」。圖／翻攝自有線中國組...
台籍全國政協委員凌友詩在演說上自稱為「一個平凡的台灣女孩」。圖／翻攝自有線中國組臉書
分享
台籍全國政協委員凌友詩。圖／翻攝自微信公號「台胞之家」
台籍全國政協委員凌友詩。圖／翻攝自微信公號「台胞之家」
分享

香港公眾號微信

相關新聞

小英提「反兩制」綱領 陸官媒批「擁抱陳水扁路線」

2019-03-13 09:43

中共戰機海南失事 兩飛行員喪命

2019-03-13 00:16

新疆談再教育營：那是職訓所

2019-03-13 00:16

西藏高官稱：獲中共中央批准 才能叫達賴

2019-03-12 09:23

政協閉幕 汪洋：政協沒有名譽委員 只有責任委員

2019-03-13 12:25

陸公安部前高官稱 孟宏偉被查不影響公安部形象

2019-03-13 11:18

陸盲人律師陳光誠華府講課：中共綁架了中國

2019-03-13 10:54

蔡政府提反兩制方案 陸學者籲：浪子回頭

2019-03-13 10:26

國父逝世94周年 陸各界拜謁

2019-03-13 00:31

陸委會：堅決反對一國兩制 不與國台辦口舌之爭

2019-03-12 22:09

台籍凌友詩高分貝表態統一 陸網友稱官話戲精

2019-03-12 21:33

李凈瑜：中國關押李明哲 家屬探視一直被刁難

2019-03-12 20:13

蔡提反制「一國兩制」綱領 國台辦：謀求台獨分裂

2019-03-12 19:59

札西慈仁：台灣的民主已漸漸影響中國

2019-03-12 19:55

「中國若無回應李明哲案」美大使：不排除進一步動作

2019-03-12 19:20

蔡英文會見布朗貝克 國台辦：反對美台官方往來

2019-03-12 18:33

中共統戰滲村里 學者：官色彩模糊是因應軟肋

2019-03-12 18:29

小英將出訪並可望過境美國 北京：堅決反對

2019-03-12 17:19

打假！中國將建疫苗監管溯源機制

2019-03-12 17:09

政協委員：中國教會姓「中」不姓「西」

2019-03-12 17:00

中共解放軍海軍一架戰機在海南墜毀 2名飛行員殉職

2019-03-12 16:23

南海駐軍 中共海軍新型醫療船曝光　

2019-03-12 15:57

兩制台灣方案 劉國深：大陸可以聽民進黨人的意見

2019-03-12 14:37

落馬虎成箭靶 中共兩高報告都點名「孫政才」

2019-03-12 14:10

直面回應冤案 陸「兩高」高層首度亮相「部長通道」

2019-03-12 13:33

陸最高檢報告坦言「新疆反恐維穩任務繁重」

2019-03-12 11:55

陸涉台學者李振廣：習要福建探索兩岸融合發展新路

2019-03-12 11:42

陸最高法工作報告：嚴懲危害國家安全等犯罪

2019-03-12 10:33

陸三自愛國會主席揚言 消滅基督教「洋烙印」

2019-03-12 10:06

劉鶴與賴海哲通話 就貿易文本關鍵問題具體磋商

2019-03-12 10:01

美朝談崩後 美官員爆：北京也擔心川普甩手走人

2019-03-12 09:55

人大會議期間 港區人大代表王敏剛突病逝

2019-03-12 09:15

假疫苗、基因編輯 陸將立法嚴監管

2019-03-12 00:51

「兼職」陸村委？台灣里長：只是交流

2019-03-12 00:51

台灣里長「兼職」陸村委是否違法 內政部個案審認

2019-03-12 00:51

習近平月底訪義 可能與教宗會面

2019-03-12 00:51

美宗教自由無任所大使訪台批中 中國表不滿

2019-03-11 20:44

央視前主持人崔永元神隱多日現身 曬照預告續爆料？

2019-03-11 17:00

中國天主教愛國會：習近平與教宗會面 對推動建交很有意義

2019-03-11 16:12
看更多

熱門文章

影／中共軍機海南失事釀2死 民眾驚吼：飛機掉下來了！

2019-03-12 16:47

衣航罹難者只因家境富裕 陸酸民竟嗆「死有餘辜」

2019-03-12 16:18

中共解放軍海軍一架戰機在海南墜毀 2名飛行員殉職

2019-03-12 16:23

女房客洗澡到一半遭水電工闖入 飯店稱：他搞錯房號了

2019-03-12 17:14

以為開玩笑？男子報警哀嚎「心被偷走了」 警籲：別浪費資源

2019-03-12 21:42

正妹遭貨車輾斃當場死亡 目擊者：疑似自殺

2019-03-12 15:34

台籍凌友詩高分貝表態統一 陸網友稱官話戲精

2019-03-12 21:33

蔡提反制「一國兩制」綱領 國台辦：謀求台獨分裂

2019-03-12 19:59

年薪60萬人民幣！中國新興「火」職業…名叫小龍蝦品蝦師

2019-03-13 03:17

老闆逼我當網紅… 這公司9萬員工統統「直銷」上身

2019-03-13 10:00

首披露！周永康、令計劃等29個老虎被沒收全部財產

2019-03-13 11:01

影／高八度促統 台籍政協凌友詩：得到掌聲不枉此生

2019-03-13 11:39

落馬虎成箭靶 中共兩高報告都點名「孫政才」

2019-03-12 14:10

六旬姑丈藉口為妙齡姪女按摩 竟拉下對方內褲性侵

2019-03-12 19:04

南海駐軍 中共海軍新型醫療船曝光　

2019-03-12 15:57

兩制台灣方案 劉國深：大陸可以聽民進黨人的意見

2019-03-12 14:37

新疆談再教育營：那是職訓所

2019-03-13 00:16

札西慈仁：台灣的民主已漸漸影響中國

2019-03-12 19:55

中共戰機海南失事 兩飛行員喪命

2019-03-13 00:16

女嬰罹罕病「龍蝦腳」無法站立 手術四小時圓夢

2019-03-12 20:40

「中國若無回應李明哲案」美大使：不排除進一步動作

2019-03-12 19:20

惡劣！5港人趁兩會上訪 竟遭押上火車送返

2019-03-13 10:10

李凈瑜：中國關押李明哲 家屬探視一直被刁難

2019-03-12 20:13

小英提「反兩制」綱領 陸官媒批「擁抱陳水扁路線」

2019-03-13 09:43

小英將出訪並可望過境美國 北京：堅決反對

2019-03-12 17:19

「禿」已成世界難題 大陸假髮熱銷全球

2019-03-12 20:26

敦煌莫高窟 今年開放夜遊

2019-03-13 00:43

陸委會：堅決反對一國兩制 不與國台辦口舌之爭

2019-03-12 22:09

世界最大無焊縫鍛件 軋製成功

2019-03-13 00:44

陸稅改 8千萬人將免繳個所稅

2019-03-13 00:48

為190萬假結婚 港女慘被分家產或面臨牢獄之災

2019-03-12 15:34

中國兩會奇葩提案：公務員減肥失敗要離職

2019-03-12 17:30

經濟數據被指灌水 中國官方：科學可靠大家放心

2019-03-12 17:33

「喵星糧」不是貓糧是薯片 可愛包裝惹貓奴「誤會」

2019-03-12 16:34

眾安在線聯手富邦人壽 擬在香港申請虛擬保險牌照

2019-03-12 17:33

國父逝世94周年 陸各界拜謁

2019-03-13 00:31

福洲學生晾衣「鋪天蓋地」

2019-03-13 00:45

用醫療券被「抬價」 4副眼鏡要6000元… 比房租+水電費還高

2019-03-12 13:30

小龍蝦學院被嘲奇葩學院 專家：笑話它的人根本不懂職業教育

2019-03-13 03:14

3M公司宣布 將在上海設立中國設計中心

2019-03-12 20:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top