影／高八度促統 台籍政協凌友詩：得到掌聲不枉此生

2019-03-13 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸台籍全國政協委員凌友詩表態兩岸統一的演說影片在網路上引發熱議，其高八度的聲線音調，以及如小學生演講的講話方式，更是引人矚目。微信公眾號「台胞之家」報導稱她準備這場演講思考了30年，凌友詩還表示，發言稿投到大會發言組的時候還擔心會不會通過，沒想到，不僅通過了，還引起了這麼大的反響，「覺得有不枉此生的感覺」。

公開資料顯示，凌友詩出生高雄，17歲時移居香港，去年起擔任全國台聯界別的全國政協委員。她也是香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員，曾擔任香港特區政府中央政策組高級研究主任。

她在演說中，自稱為「平凡的台灣女孩」，指自己作為一個香港的外來客，今天能夠經歷一國兩制的實踐，並與各位委員一道背負民族復興的使命，全賴於跳出了台灣狹小的格局。她並表示，「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，是中國政權的正統，這個地位在兩岸統一的進程中最為重要。」

微信公眾號「台胞之家」以「這篇演講，我思考了30年」作為凌友詩專訪的標題，凌友詩稱「發言稿投到大會發言組的時候還擔心會不會通過，沒想到，不僅通過了，還引起了這麼大的反響。我想，不是因為我的文筆好，演講技巧好，是這個題目本身是中國人民的人心所向，眾望所歸。13次掌聲，我覺得不是大家對我的讚賞，而是大家對兩岸統一充滿熱望、有著共鳴。」

報導指出，第一次觸筆關於中國一脈相承的法統議題的時候，凌友詩還是一名博士生，幾十年過去了，從獲得博士進入香港特區政府工作，到擔任福建省政協委員，再到擔任全國政協委員。

凌友詩表示，「這次發言能夠得到這麼多的掌聲，我覺得有不枉此生的感覺。同時鞭策我要鞠躬盡瘁，未來更專注地投入到為兩岸統一做貢獻的事業中來」。