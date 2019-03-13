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陸盲人律師陳光誠華府講課：中共綁架了中國

2019-03-13 10:54聯合報 記者羅印冲╱即時報導

美媒報導，中國著名異議人士、山東盲人維權律師陳光誠最近在位於華盛頓的世界政治學院用英文講了一堂中國政治課。台下提問不斷，台上台下互動頻頻。聽課者稱這堂課使他們更多得了解了中國政治的現狀，也表達了對陳光誠的欽佩。

陳光誠於2005年調查臨沂市政府強制墮胎，2006年被捕入獄，2010年刑滿回家後繼續被軟禁，2012年陳光誠夜奔北京後進入美國大使館，同年5月和家人抵達美國。

美國之音報導，3月11日，盲人維權律師陳光誠在華盛頓的世界政治學院用英文講了一堂中國政治課，講解了中國共產黨如何統治中國。

陳光誠直言，中國共產黨綁架了中國。

他說：It controls the government and the people. It has kidnapped the nation.（它（中國共產黨）控制著政府和人民。它已經綁架了中國。）

陳光誠會後受訪表示，他希望來聽課的人能更加清晰的了解中國的現狀。

他指出，中共完全不等於中國，中共是綁架中國的這樣一個機構，所以它不是一個通常的（一般的）政府組織。是跟我們通常（一般）意義上的政府完全不同。他希望能有更多的美國人能從這樣一個角度，去理解中國現在的現實狀況。

由於這堂課向公眾開放，聽課者不僅有世界政治學院的學生，還包括對中國政治感興趣的公眾人士。他們提問頻頻，互動不斷。

聽課者表示，他們欽佩陳光誠的人格，也通過他的講述更加了解了中國政治現狀。

報導引述國際政治研究所研究生大衛表示，他第一次去中國是2013年，2015到2018年他住在中國。之前他覺得中國以後將越來越開（放），但是之後他感覺這個不（會）發生，他不是很optimistic（樂觀）。

他說，住在中國的時候，他希望可以幫中國人，但是他害怕中國政府，「你可以說我羨慕陳（光誠），因為他很勇敢。」

大陸盲人維權律師陳光誠。路透
大陸盲人維權律師陳光誠。路透
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共產黨綁架華盛頓

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