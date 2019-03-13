蔡政府提反兩制方案 陸學者籲：浪子回頭

2019-03-13 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



針對中共總書記習近平提出的「一國兩制台灣方案」，蔡英文總統召開國家安全會議，提出反制指導綱領。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，蔡總統此舉目的在於抗拒統一，充斥著選舉考量和政治算計，進而為兩岸和平統一進程製造障礙。

海峽之聲網報導，李振廣指出，蔡英文上台後，拒絶承認九二共識，兩岸官方聯繫溝通機制停擺，打破了兩岸現狀。如今蔡英文重提維持兩岸關係現狀，實際上是在打悲情牌，把責任推給大陸。

李振廣說，蔡英文在講話中多次提及「民主」一詞，對此，李振廣分析，大陸全力推動兩岸關係和平統一進程的情勢下，蔡英文手裡已經沒有任何籌碼，想把所謂的民主作為救命稻草，用這個口號來忽悠民眾來對抗統一。

李振廣指出，一個社會的發展重要的是民生，關鍵在於能不能給人民帶來幸福。蔡英文處理不好民生問題，刻意挑起兩岸對立，以所謂的民主為幌子，最終失去民心，九合一選舉遭遇慘敗；勝選的高雄市長韓國瑜，從關心民生和經濟入手，把自己當成一個菜農，打著「貨賣得出去，人走得進來，高雄發大財」的口號，贏得了民意。

他表示，距離2020大選還有不到一年的時間，李振廣預測，今年下半年，民進黨會繼續妖魔化「一國兩制」台灣方案，對大陸對台政策進行汙名化，進而恐嚇台灣老百姓，從中撈取選舉利益。

李振廣分析，蔡英文當局提出反制兩制台灣方案，就是擔心兩岸同胞越走越近，她只有在兩岸交流上做文章，包括修改所謂的兩岸關係條例等。