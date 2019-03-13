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國父逝世94周年 陸各界拜謁

2019-03-13 00:31聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

3月12日是孫中山先生逝世94周年忌日，江蘇省暨南京市各界人士拜謁南京中山陵。

中新社報導，初春的南京，晨露微涼，陽光灑滿綠蔭葱蘢、古樸莊重的中山陵。孫中山先生曾留遺願曰：「吾死之後，可葬於南京紫金山麓」，因南京為臨時政府成立之地，所以不可忘辛亥革命也。1929年，中山陵修繕完畢，孫中山先生遺體在此奉安。90年來，依山勢修建的陵園保護完好，氣勢磅礴。

在當地，每逢孫中山先生的誕辰日（11月12日）、忌日（3月12日），各界人士都會來此，祭悼緬懷孫中山的功勛。當天上午9時，參加拜謁的各界人士在「博愛」坊前集結。寬闊的墓道共設392級台階，兩側廣植常青松柏。謁陵人士拾級而上，登頂鍾山。

在位於陵頂的祭堂，安放著孫中山漢白玉坐像。在此，江蘇省暨南京市各界人士整齊列隊，脫帽、肅立、默哀。在民革江蘇省委負責人主持下，各界代表分別向中山先生坐像敬獻花籃，行三鞠躬禮。隨後，各界人士有序進入陵寢，繞靈柩一周，緬懷孫中山。

江蘇省政協副主席王榮平，江蘇省政協辦公廳、專委會和省級機關有關部門負責人，各民主黨派省委、省工商聯、省各人民團體負責人，南京市有關負責人和知名人士參加謁陵儀式。

孫中山辛亥革命民主黨

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