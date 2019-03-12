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小英將出訪並可望過境美國 北京：堅決反對

2019-03-12 17:19聯合報 記者羅印冲╱即時報導

蔡英文總統將於下周展開為期8天的外訪行程，前往太平洋友邦帛琉、諾魯及馬紹爾群島，期間可能會過境美國。中共外交部今天表示堅決反對，也暗批美國插手兩岸關係。

香港電台報導，中共外交部發言人陸慷表示，中方堅決反對美國與台灣開展任何官方往來，希望美國政府要嚴格恪守「一個中國」政策。

他又說，兩岸之間的事，是中國內部的事，他人無權插手。

中共外交部發言人陸慷稱，中方堅決反對美國與台灣地區開展任何官方往來。圖／取自香港...
中共外交部發言人陸慷稱，中方堅決反對美國與台灣地區開展任何官方往來。圖／取自香港電台
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