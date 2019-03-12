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政協委員：中國教會姓「中」不姓「西」

2019-03-12 17:00世界日報 中國新聞組／北京12日電

中國基督教「三自愛國運動委員會」主席徐曉鴻昨日在政協大會發言，表示要不斷消除中國...
中國基督教「三自愛國運動委員會」主席徐曉鴻昨日在政協大會發言，表示要不斷消除中國基督教的「洋教」烙印，讓基督教成為真正的「中國基督教」。 新華社
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新華網報導，中國基督教「三自愛國運動委員會」主席徐曉鴻昨日在政協大會發言，表示要不斷消除中國基督教的「洋教」烙印，讓基督教成為真正的「中國基督教」，與社會主義社會相適應。稱中國的教會姓「中」不姓「西」，西方反華勢力妄圖繼續通過基督教影響中國社會穩定、甚至顛覆中國政權的行為，注定不會得逞。

另據港媒報導，半官方的基督教「三自」（自治、自養、自傳）愛國運動委員會主席徐曉鴻在全國政協第四次全體會議大會的發言中，徐曉鴻回顧了基督教作為「洋教」伴隨着西方列強的殖民侵略，在近代傳入中國的歷史。對於現狀，他認為基督教領域還存在著境外滲透、私設聚會點、部分教牧人員和信徒法律意識淡薄等許多問題，如不加以重視，可能產生嚴重政治後果。

徐曉鴻表示，必須認識到，中國教會姓「中」不姓「西」，西方反華勢力妄圖繼續通過基督教影響中國社會穩定，甚至顛覆中國政權的行為，注定不會得逞。徐曉鴻並未對近年來北京屢傳打壓基督教的事件有任何關切，反而強調，「對於個別打着基督教旗號、參與顛覆國家安全的害群之馬，我們堅決擁護國家將他們繩之以法」。

報導指出，徐曉鴻呼籲，立足新時代，中國基督教必須始終堅持中國化方向，積極與新時代中國特色社會主義社會相適應。徐曉鴻說，相比其他宗教，中國基督教中國化的歷史包袱更重，現實壓力更大。「這就要求我們：第一，有不斷消除我國基督教的『洋教』烙印，我國基督教才能在社會上作光作鹽，榮神益人。」他表示，只有在神學上建立真正的「自我」，才能成為真正的「中國基督教」；只有不斷汲取中華文化的優秀傳統，中國基督教才能在中華文化沃土扎好根，成為中國人自己認同的宗教；只有不斷弘揚和踐行社會主義核心價值觀，中國基督教才能真正與社會主義社會相適應。

北京
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