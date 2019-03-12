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打假！中國將建疫苗監管溯源機制

2019-03-12 17:09世界日報 中國新聞組／北京12日電

要人命的假疫苗、挑戰倫理基因編輯、和買不起的天價專利藥，去年撼動中國百姓對生醫科技和安全的信心。中國國家藥監局長焦紅指出，將推進監管長效機制、建立品質溯源；科技部長王志剛強調科研倫理，約束科學界「多一些知道敬畏的人，少一些為了名利無顧法規的人」。

長春長生狂犬病疫苗造假，甚至連環爆出百白破疫苗也不合格、江蘇過期脊灰疫苗等，揭露中國疫苗高風險的黑洞。焦紅昨在中國「全國兩會」記者會上指出，中國國家市場監管總局、國家藥監局正聯手推進建立疫苗監管的長效機制。

焦紅說，「疫苗管理法」草案已經過中國全國人大常委會審議，且對社會公開徵求意見。一旦立法完成，對於疫苗的研製、生產、流通，預防接診等全過程，將落實最嚴格的監管，更將支持產業結構的重組。

焦紅指出，中國國家藥監局將對疫苗的生產企業建立品質管制體系和產品安全的追溯體系，要求企業落實疫苗安全報告制度，保證疫苗的產品品質。

王志剛在談到科研倫理時指出，科技本身就是雙刃劍，比如人工智慧、基因編輯等，一項新技術、新成果帶來的既有好的一面，也需要有趨利避害的要求。

令人記憶猶新的是，去年11月「科學狂人」賀建奎修改了一對雙胞胎的基因，發表號稱世界首例的免疫愛滋病的「基因編輯嬰兒」，遭撻伐高風險、違反醫學倫理和藐視法律法規。

王志剛以基因編輯為例，強調科技部將推新法規，「讓科學界多一些理性的人、知道敬畏的人、規規矩矩的人。」

疫苗基因倫理
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