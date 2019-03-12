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中共解放軍戰機在海南墜毀 2名飛行員殉職

南海駐軍 中共海軍新型醫療船曝光　

2019-03-12 15:57聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

近日，大陸網路流出一張聲稱是在青島一間船廠拍攝的照片，照片中被指是中共海軍最新型號的醫療船。

今年上半年，預計會有三艘新型醫療船下水，大陸媒體指出，新的裝備是要滿足南沙海島駐軍和居民的醫療保障需求。

大陸網路前日流傳一張照片，聲稱是在青島黃海之濱的一間船廠拍攝到，圖中的船隻船身塗有多個紅十字圖案，據指是中國海軍新一代中型醫療船，有消息指船廠正在建造至少三艘新型船療船，且會在2019上半年全部下水。

新型醫療船，長約110公尺，寛18公尺，排水量約5000噸，尺寸小於被譽為「和平方舟」的大型醫院船岱山島號。

近日，在黃海之濱的某造船廠碼頭上，一艘白色船身並塗有醒目紅十字標誌的醫療船亮相在世人面前。據悉，該船為海軍新一代中型醫療船的首製船。不同於已經為人熟知的大陸「和平方舟」號大型醫療船，從外形上看，該型醫療船噸位大概在5000-6000噸左右。

眾所周知，自從2013年，南海艦隊所屬的「瓊沙」級（北約叫法）醫療船「南醫09」船退役拆解以後，無論是南海艦隊還是北海艦隊在大中型專業醫療船配屬方面都是空白，只有幾艘小型近海醫療艇可用。

而東海艦隊雖然配備了大型現代化專業醫療船—海軍866和平方舟船，但是光這樣一艘船既要承擔國內醫療保障任務，還要完成「和諧使命」出訪任務，顯然是不堪重負，而且兩頭不得兼顧。

新浪軍事報導，中國海上醫療救護力量相對於海軍轉型發展和保障需求來說還遠遠不夠，同時，隨着南海西、南沙海島礁建設基本完成，海島駐軍和居民的醫療保障需求也日益增加，而新一代中型醫院船會為海軍守衛海疆提供堅實的後盾。

被陸媒指稱是中共海軍最新的中型醫療船，船身有多個紅十字圖案。圖／取自新浪微博
被陸媒指稱是中共海軍最新的中型醫療船，船身有多個紅十字圖案。圖／取自新浪微博
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