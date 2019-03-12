兩制台灣方案 劉國深：大陸可以聽民進黨人的意見

2019-03-12 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



對於蔡英文總統大張旗鼓提出反制「兩制台灣方案」的指導綱領，兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深今天接受聯合新聞網採訪指出，民進黨當局既然要質疑「一國兩制」台灣方案，就得心平氣和地聽聽各界意見，因為「一國兩制」台灣方案的具體內容還是「空白狀態」，大陸要尊重台灣民眾的意見和要求，當然也可以聽聽民進黨人的意見。

劉國深指出，兩岸關係敏感複雜，需要理性和高度的政治智慧。兩岸在歷史、法理、政治現實上同屬一個國家，不可改變也無法迴避。台灣方面所依循的法理，兩岸也是同屬一個國家，兩岸圍繞中國代表權問題爭了70年，這個問題不是某一方面想「不爭」就可以解決的。

他說，目前大陸各方面都居於優勢地位，而且差距還將繼續擴大，民進黨當局選擇「零和對抗」的政策，受到最大傷害的只能是台灣民眾。其實「一國兩制」香港模式只是借用了中共前領導人鄧小平「一國兩制」構想的「兩制」部分，並不全然將「一國兩制」香港模式作為台灣模式的參照體系。

劉國深表示，此時我們認真深入討論「一國兩制」台灣方案，有助於我們重新準確瞭解鄧小平「一國兩制」構想的本意初心，民進黨當局既然要質疑「一國兩制」台灣方案，就得心平氣和地聽聽各界意見，因為「一國兩制」台灣方案的具體內容還是「空白狀態」，大陸要尊重台灣民眾的意見和要求，當然也可以聽聽民進黨人的意見。