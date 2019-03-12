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兩制台灣方案 劉國深：大陸可以聽民進黨人的意見

2019-03-12 14:37聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

對於蔡英文總統大張旗鼓提出反制「兩制台灣方案」的指導綱領，兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深今天接受聯合新聞網採訪指出，民進黨當局既然要質疑「一國兩制」台灣方案，就得心平氣和地聽聽各界意見，因為「一國兩制」台灣方案的具體內容還是「空白狀態」，大陸要尊重台灣民眾的意見和要求，當然也可以聽聽民進黨人的意見。

劉國深指出，兩岸關係敏感複雜，需要理性和高度的政治智慧。兩岸在歷史、法理、政治現實上同屬一個國家，不可改變也無法迴避。台灣方面所依循的法理，兩岸也是同屬一個國家，兩岸圍繞中國代表權問題爭了70年，這個問題不是某一方面想「不爭」就可以解決的。

他說，目前大陸各方面都居於優勢地位，而且差距還將繼續擴大，民進黨當局選擇「零和對抗」的政策，受到最大傷害的只能是台灣民眾。其實「一國兩制」香港模式只是借用了中共前領導人鄧小平「一國兩制」構想的「兩制」部分，並不全然將「一國兩制」香港模式作為台灣模式的參照體系。

劉國深表示，此時我們認真深入討論「一國兩制」台灣方案，有助於我們重新準確瞭解鄧小平「一國兩制」構想的本意初心，民進黨當局既然要質疑「一國兩制」台灣方案，就得心平氣和地聽聽各界意見，因為「一國兩制」台灣方案的具體內容還是「空白狀態」，大陸要尊重台灣民眾的意見和要求，當然也可以聽聽民進黨人的意見。

劉國深強調，在兩岸公權力部門談判的實際成熟之前，要允許兩岸各界參與討論「一國兩制」的台灣方案，爭取找出對台灣人民最有利的合理方案。他相信，「在台灣和各界參與之下台灣一定能獲得極大的內在發展空間，比目前的情況要好非常多，而且會是更安全的，更穩定的發展空間，這就是人們期待已久的兩岸雙贏！」

兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深指出，因為「一國兩制」台灣方案的具體內...
兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深指出，因為「一國兩制」台灣方案的具體內容還是空白狀態，大陸要尊重台灣民眾的意見和要求，當然也可以聽聽民進黨人的意見。（香港文匯網）
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