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落馬虎成箭靶 中共兩高報告都點名「孫政才」

2019-03-12 14:10聯合報 記者羅印冲╱即時報導

今天上午，大陸十三屆全國人大二次會議舉行第三次全體會議，聽取最高人民法院院長周強關於最高人民法院工作的報告，聽取最高人民檢察院檢察長張軍關於最高人民檢察院工作的報告。值得注意的是，周強和張軍在報告中，都點名了孫政才。

據新京報報導，周強在談到2018年工作依法懲罰犯罪時表示，嚴懲貪汙賄賂等腐敗犯罪。依法審理孫政才等重大職務犯罪案件，彰顯黨中央鞏固發展反腐敗鬥爭壓倒性勝利的堅強決心。

張軍在回顧2018年工作，談到充分發揮檢察職能，為大局服務、為人民司法時表示，依法對孫政才、王三運等32名原省部級以上人員提起公訴。積極參與許超凡、蔣雷等百名紅通人員追逃，會同有關部門發佈公告，敦促外逃人員投案自首。

孫政才原被視為中共政壇明日之星，但最後仍以落馬收場。

2018年2月，孫政才涉嫌受賄一案，由最高人民檢察院偵查終結，經依法指定管轄，移送天津市人民檢察院第一分院審查起訴。

2018年4月12日，天津市第一中級人民法院一審公開開庭審理了孫政才受賄一案。

2018年5月8日，天津市第一中級人民法院對孫政才受賄案一審公開宣判，對被告人孫政才以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對孫政才受賄所得財物及孳息予以追繳。

孫政才在宣判後當庭表示，自己真誠地認罪、悔罪，接受法院的判決，不上訴，將認真接受改造。

一度被認為中共未來之星的孫政才，最後也落馬收場。香港01
一度被認為中共未來之星的孫政才，最後也落馬收場。香港01
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反腐貪汙全國人大
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