直面回應冤案 陸「兩高」高層首度亮相「部長通道」

2019-03-12 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸「兩高」最高人民法院和最高人民檢察院負責人今（12）日在全國人大「部長通道」首次亮相受訪，打破最高法、最高檢領導保守慣例。

最高人民法院院長周強、最高人民檢察院檢察長張軍今天在全國兩會向人大代表和政協委員進行工作報告，會後「兩高」高層，最高人民法院副院長江必新、最高人民檢察院副檢察長童建明，首次到「部長通道」應詢。

最高法副院長江必新回應了有關張文中冤案問題。中國超市的開路先鋒，物美集團董事長張文中在2006年遭控詐騙、行賄、挪用資金，被判處12年有期徒刑，從博士後、民營企業家淪落階下囚，但18年後冤案得雪浴火重生，2018年5月最高人民法院公開宣判，撤銷原審判決，改判張文中無罪。消息一出，轟動全大陸。

江必新說，最高法院辦的張文中案件，是標桿性案件。藉此強調，最高法將進一步加大力度，糾正冤錯案件。

他表示，今後將在統一裁判理念上下功夫，堅持罪行法定原則，凡是刑事法律沒有規定犯罪的，一律不得作為犯罪追究；堅持疑罪從無的原則，證據不足事實不清的案件一律無罪處理；堅持證據裁判原則，嚴格實行非法證據排除，證據不足不能認定為犯罪並給予刑事處罰。