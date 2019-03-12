陸最高檢報告坦言「新疆反恐維穩任務繁重」

2019-03-12 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



大陸十三屆全國人大二次會議今早在人民大會堂舉行第三次全體會議，最高人民法院院長周強發表「最高人民法院工作報告」後，最高人民檢察院檢察長張軍作「最高人民檢察院工作報告」。大陸國家主席習近平、總理李克強等黨和國家領導人都有出席。

據香港明報報導，張軍在報告中說，去年全國檢察機關共批准逮捕各類犯罪嫌疑人105.6萬人，提起公訴169.28萬人，同比下降2.3%及0.8%。

張軍在談到各項工作時表示，去年為貫徹總體國家安全觀，積極參與反滲透反間諜反分裂反恐怖反邪教鬥爭，會同有關部門制定司法解釋，細化恐怖活動和極端主義犯罪案件定罪標準。他又稱，新疆反恐維穩任務繁重，「我們跨省抽調檢察官赴疆支持嚴格依法辦案」。

在守護食品藥品安全方面，張軍表示起訴製售假藥劣藥、有毒有害食品等犯罪1萬2360人，同比上升5.5%。他舉例稱，長春長生疫苗案發生後，最高檢掛牌督辦，吉林檢察機關依法批捕18人。