親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

雪境裡的驅魔火焰！印度拉達克的「藏曆新年」

「日光節約時間」被嫌棄！原來它會造成混亂與疾病

陸最高檢報告坦言「新疆反恐維穩任務繁重」

2019-03-12 11:55聯合報 記者羅印冲╱即時報導

大陸十三屆全國人大二次會議今早在人民大會堂舉行第三次全體會議，最高人民法院院長周強發表「最高人民法院工作報告」後，最高人民檢察院檢察長張軍作「最高人民檢察院工作報告」。大陸國家主席習近平、總理李克強等黨和國家領導人都有出席。

據香港明報報導，張軍在報告中說，去年全國檢察機關共批准逮捕各類犯罪嫌疑人105.6萬人，提起公訴169.28萬人，同比下降2.3%及0.8%。

張軍在談到各項工作時表示，去年為貫徹總體國家安全觀，積極參與反滲透反間諜反分裂反恐怖反邪教鬥爭，會同有關部門制定司法解釋，細化恐怖活動和極端主義犯罪案件定罪標準。他又稱，新疆反恐維穩任務繁重，「我們跨省抽調檢察官赴疆支持嚴格依法辦案」。

在守護食品藥品安全方面，張軍表示起訴製售假藥劣藥、有毒有害食品等犯罪1萬2360人，同比上升5.5%。他舉例稱，長春長生疫苗案發生後，最高檢掛牌督辦，吉林檢察機關依法批捕18人。

在涉港澳台和涉僑案件方面，張軍說，最高檢依法妥善辦理有關案件，切實維護港澳台同胞、海外僑胞和歸僑僑眷的合法權益，去年起訴涉港澳台和涉僑案件1萬115人，同比下降25.9%。他又稱，會與澳門特區檢察院開展信息化建設合作，並指導福建檢察院制定保障台胞台企合法權益的「18條意見」。

大陸最高人民檢察院檢察長張軍。香港明報
大陸最高人民檢察院檢察長張軍。香港明報
分享

反恐福建習近平
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

陸三自愛國會主席揚言 消滅基督教「洋烙印」

2019-03-12 10:06

美朝談崩後 美官員爆：北京也擔心川普甩手走人

2019-03-12 09:55

西藏高官稱：獲中共中央批准 才能叫達賴

2019-03-12 09:23

人大會議期間 港區人大代表王敏剛突病逝

2019-03-12 09:15

陸涉台學者李振廣：習要福建探索兩岸融合發展新路

2019-03-12 11:42

陸最高法工作報告：嚴懲危害國家安全等犯罪

2019-03-12 10:33

劉鶴與賴海哲通話 就貿易文本關鍵問題具體磋商

2019-03-12 10:01

假疫苗、基因編輯 陸將立法嚴監管

2019-03-12 00:51

「兼職」陸村委？台灣里長：只是交流

2019-03-12 00:51

台灣里長「兼職」陸村委是否違法 內政部個案審認

2019-03-12 00:51

習近平月底訪義 可能與教宗會面

2019-03-12 00:51

美宗教自由無任所大使訪台批中 中國表不滿

2019-03-11 20:44

央視前主持人崔永元神隱多日現身 曬照預告續爆料？

2019-03-11 17:00

中國天主教愛國會：習近平與教宗會面 對推動建交很有意義

2019-03-11 16:12

中國大減稅…「餅」很美好 現實很骨感

2019-03-11 16:08

習近平兩會涉台談話 親中港媒：凸顯福建對台特殊性

2019-03-11 15:47

北市里長任中國村委執行主任 民政局：交由陸委會調查

2019-03-11 12:51

西藏抗暴60週年：流亡藏人回不了的家

2019-03-11 12:38

防杜問題疫苗重演 大陸將建疫苗追溯體系、屬地管理

2019-03-11 11:43

西藏流亡政府紀念騷亂60周年 達賴喇嘛未出席

2019-03-11 11:36

兩會美女翻譯大集合！最紅的小趙薇 領導為何硬要帶上她

2019-03-11 11:00

港媒稱採訪兩會難 遇銅牆鐵壁

2019-03-11 10:58

台灣村里長任陸村委 陸委會：調查會斟酌當事人陳述

2019-03-11 10:40

西藏迎3月敏感期 汪洋喊話「看到風險、維護統一」

2019-03-11 09:30

台灣村里長任陸村委 將開罰

2019-03-10 23:50

習近平再提「新四通」： 兩岸要應通盡通

2019-03-10 23:45

習近平：對台胞要一視同仁，要繼續推出惠台利民措施

2019-03-10 20:47

與中國互認駕照 為什麼澳門人這麼反對？

2019-03-10 16:33

貿易談判 中方：看到希望了 川普：若協議不好就不同意

2019-03-10 16:32

華為告美國政府違憲 美法院已發傳票

2019-03-10 15:11

國台辦副主任陳元豐：韓國瑜訪陸港澳 將不虛此行

2019-03-10 14:45

美媒：華為狀告美政府 在中國引反響似場憲政教育

2019-03-10 14:13

博士生多年畢不了業 中國官方思考淘汰分流

2019-03-10 13:26

西藏抗暴60周年 中共官媒連續3天刊文批達賴

2019-03-10 12:29

流亡藏人看台灣：華人世界的民主珍寶

2019-03-10 12:20

中國地圖少了台灣 美妝品牌MAC道歉滅火

2019-03-10 11:37

後達賴喇嘛時代 藏人如何繼承流亡中的自在？

2019-03-10 11:20

號稱「小趙薇」 大陸外交部冷艷美女翻譯走紅

2019-03-10 10:35

雪域染赤一甲子 回顧西藏抗暴始末

2019-03-10 10:20
看更多

熱門文章

ATM前搶劫！搶匪一見她戶頭餘額 竟一陣冷笑秒還現金

2019-03-11 20:23

徵婚變尋親！90歲翁找伴 意外找到失散40年兒女

2019-03-11 17:08

聚餐照失焦？楊振寧、翁帆赴宴 與會者多「老少配」

2019-03-11 17:10

華為旗艦手機發貨破千萬 陸民：川普神助攻

2019-03-11 15:01

在對岸任人大、政協、無薪代表就算當官？其實陸委會超少開罰…

2019-03-12 10:00

美團去年虧損擴大 虧逾5,000億元

2019-03-11 23:53

習近平兩會涉台談話 親中港媒：凸顯福建對台特殊性

2019-03-11 15:47

北市里長任中國村委執行主任 民政局：交由陸委會調查

2019-03-11 12:51

中國天主教愛國會：習近平與教宗會面 對推動建交很有意義

2019-03-11 16:12

陸港7所商學院 躋全球百強

2019-03-12 00:03

美朝談崩後 美官員爆：北京也擔心川普甩手走人

2019-03-12 09:55

美宗教自由無任所大使訪台批中 中國表不滿

2019-03-11 20:44

港女為190萬假結婚 中國男只給4萬元她後悔求協助

2019-03-11 16:30

西藏高官稱：獲中共中央批准 才能叫達賴

2019-03-12 09:23

獸父性侵讀小學女兒 被逮堅稱沒有做錯

2019-03-11 17:23

世界圍棋冠軍柯潔 將就讀北京清大念工商管理

2019-03-12 10:37

陸三自愛國會主席揚言 消滅基督教「洋烙印」

2019-03-12 10:06

人大會議期間 港區人大代表王敏剛突病逝

2019-03-12 09:15

習近平月底訪義 可能與教宗會面

2019-03-12 00:51

大陸將建立智財權懲罰性賠償制度 侵權最高判賠5倍

2019-03-12 09:06

鴻海鄭州廠 暫停招工

2019-03-11 23:20

高盛看好A股：滬深300指數有50%上漲空間

2019-03-11 17:06

中國大減稅…「餅」很美好 現實很骨感

2019-03-11 16:08

央視前主持人崔永元神隱多日現身 曬照預告續爆料？

2019-03-11 17:00

劉鶴與賴海哲通話 就貿易文本關鍵問題具體磋商

2019-03-12 10:01

香港廉政公署老將朱敏健退休回顧︰絕非只靠運氣

2019-03-11 16:24

中國民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 11:16

七天無理由退貨 電商買賣雙贏

2019-03-12 02:06

「兼職」陸村委？台灣里長：只是交流

2019-03-12 00:51

四川極地鑽機 再戰北極圈

2019-03-12 02:05

四川樂山大佛修峻 下月出關

2019-03-12 02:06

騰訊加碼唯品會 早盤股價漲2.3%

2019-03-11 12:17

民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 02:06

港交所推MSCI中國A股指數期貨 對沖A股風險

2019-03-11 16:30

芬蘭-愛沙尼亞 中企出資建世界最長海底鐵路隧道

2019-03-11 12:21

陸涉台學者李振廣：習要福建探索兩岸融合發展新路

2019-03-12 11:42

香港粉嶺華明邨逾10戶水管爆裂 廁所淹水、滿屋排泄物

2019-03-11 18:03

禁飛737 MAX 8 陸民航局：保證安全才會放行

2019-03-12 11:39

文昌文化當基礎 梓潼向台招手

2019-03-12 02:06

湖南禁檳榔廣告 引發熱議

2019-03-12 00:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top