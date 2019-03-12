陸涉台學者李振廣：習要福建探索兩岸融合發展新路

2019-03-12 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



10日下午，中共總書記習近平參加福建代表團審議時指出，要探索海峽兩岸融合發展新路，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，習近平在充分肯定福建對台工作的同時，又為福建省的對台工作指出了新方向，探索海峽兩岸融合發展新路，即儘快對金馬通水電氣橋。

李振廣對中評社說，台灣、福建地緣最近，兩地的血脈、語言、文化、宗教、風俗習慣同根同源，根脈相連。得天獨厚的條件使得福建省兩岸交流合作及融合發展中扮演著關鍵的角色。

習近平在福建代表團講話中提出，「要探索海峽兩岸融合發展新路」，「兩岸要做到應通盡通」，「努力把福建建成台灣同胞台企登陸的第一家園」。

李振廣分析，這是對福建對台工作提出的新要求。就兩岸融合中的地緣相近等現實條件而言，探索兩岸融合發展新路，福建的地理位置最優越，也最有條件實現應通盡通。福建沿海地區與鄰近的金門、媽祖的通水、通電、通氣、通橋已經取得了初步成效。接受這一光榮使命也必將成為未來福建對台工作中探索兩岸融合發展新路的一大亮點。

他表示，兩岸應通盡通不僅是水電氣橋等看得見的物質相通、利益相通，更要追求心靈相通。從水通、電通、氣通、橋通，再到心靈相通，將是海峽兩岸融合發展的嶄新境界。總書記在講話中提出，「要加強兩岸交流合作，加大文化交流力度，把工作做到台灣同胞心里，增進台灣同胞對民族、對國家的認知和感情。」福建與台灣文緣深、血緣親。福建省是眾多台灣閩南籍鄉親心靈的原鄉，天然的血緣、文化、宗教聯繫把台灣和福建緊密地聯繫在一起。福建在對台文化交流，推動兩岸同胞心靈相通方面的優勢得天獨厚。