親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

雪境裡的驅魔火焰！印度拉達克的「藏曆新年」

陸涉台學者李振廣：習要福建探索兩岸融合發展新路

2019-03-12 11:42聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

10日下午，中共總書記習近平參加福建代表團審議時指出，要探索海峽兩岸融合發展新路，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，習近平在充分肯定福建對台工作的同時，又為福建省的對台工作指出了新方向，探索海峽兩岸融合發展新路，即儘快對金馬通水電氣橋。

李振廣對中評社說，台灣、福建地緣最近，兩地的血脈、語言、文化、宗教、風俗習慣同根同源，根脈相連。得天獨厚的條件使得福建省兩岸交流合作及融合發展中扮演著關鍵的角色。

習近平在福建代表團講話中提出，「要探索海峽兩岸融合發展新路」，「兩岸要做到應通盡通」，「努力把福建建成台灣同胞台企登陸的第一家園」。

李振廣分析，這是對福建對台工作提出的新要求。就兩岸融合中的地緣相近等現實條件而言，探索兩岸融合發展新路，福建的地理位置最優越，也最有條件實現應通盡通。福建沿海地區與鄰近的金門、媽祖的通水、通電、通氣、通橋已經取得了初步成效。接受這一光榮使命也必將成為未來福建對台工作中探索兩岸融合發展新路的一大亮點。

他表示，兩岸應通盡通不僅是水電氣橋等看得見的物質相通、利益相通，更要追求心靈相通。從水通、電通、氣通、橋通，再到心靈相通，將是海峽兩岸融合發展的嶄新境界。總書記在講話中提出，「要加強兩岸交流合作，加大文化交流力度，把工作做到台灣同胞心里，增進台灣同胞對民族、對國家的認知和感情。」福建與台灣文緣深、血緣親。福建省是眾多台灣閩南籍鄉親心靈的原鄉，天然的血緣、文化、宗教聯繫把台灣和福建緊密地聯繫在一起。福建在對台文化交流，推動兩岸同胞心靈相通方面的優勢得天獨厚。

李振廣說，要把惠台措施落實到位，「同時要聽取台灣同胞呼聲，研究還可以推出哪些惠台利民的政策措施，只要能做到的都要盡力去做。」這正是「堅持以人民為中心」思想在對台工作上的重要體現。這也是真正做好台灣人民工作，實現兩岸同胞心靈契合的重要抓手。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣稱，習近平在福建團的講話，是要求福建探索兩岸融...
北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣稱，習近平在福建團的講話，是要求福建探索兩岸融合發展新道路。（中評社照片）
分享

福建習近平北京
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

陸三自愛國會主席揚言 消滅基督教「洋烙印」

2019-03-12 10:06

美朝談崩後 美官員爆：北京也擔心川普甩手走人

2019-03-12 09:55

西藏高官稱：獲中共中央批准 才能叫達賴

2019-03-12 09:23

人大會議期間 港區人大代表王敏剛突病逝

2019-03-12 09:15

陸最高檢報告坦言「新疆反恐維穩任務繁重」

2019-03-12 11:55

陸最高法工作報告：嚴懲危害國家安全等犯罪

2019-03-12 10:33

劉鶴與賴海哲通話 就貿易文本關鍵問題具體磋商

2019-03-12 10:01

假疫苗、基因編輯 陸將立法嚴監管

2019-03-12 00:51

「兼職」陸村委？台灣里長：只是交流

2019-03-12 00:51

台灣里長「兼職」陸村委是否違法 內政部個案審認

2019-03-12 00:51

習近平月底訪義 可能與教宗會面

2019-03-12 00:51

美宗教自由無任所大使訪台批中 中國表不滿

2019-03-11 20:44

央視前主持人崔永元神隱多日現身 曬照預告續爆料？

2019-03-11 17:00

中國天主教愛國會：習近平與教宗會面 對推動建交很有意義

2019-03-11 16:12

中國大減稅…「餅」很美好 現實很骨感

2019-03-11 16:08

習近平兩會涉台談話 親中港媒：凸顯福建對台特殊性

2019-03-11 15:47

北市里長任中國村委執行主任 民政局：交由陸委會調查

2019-03-11 12:51

西藏抗暴60週年：流亡藏人回不了的家

2019-03-11 12:38

防杜問題疫苗重演 大陸將建疫苗追溯體系、屬地管理

2019-03-11 11:43

西藏流亡政府紀念騷亂60周年 達賴喇嘛未出席

2019-03-11 11:36

兩會美女翻譯大集合！最紅的小趙薇 領導為何硬要帶上她

2019-03-11 11:00

港媒稱採訪兩會難 遇銅牆鐵壁

2019-03-11 10:58

台灣村里長任陸村委 陸委會：調查會斟酌當事人陳述

2019-03-11 10:40

西藏迎3月敏感期 汪洋喊話「看到風險、維護統一」

2019-03-11 09:30

台灣村里長任陸村委 將開罰

2019-03-10 23:50

習近平再提「新四通」： 兩岸要應通盡通

2019-03-10 23:45

習近平：對台胞要一視同仁，要繼續推出惠台利民措施

2019-03-10 20:47

與中國互認駕照 為什麼澳門人這麼反對？

2019-03-10 16:33

貿易談判 中方：看到希望了 川普：若協議不好就不同意

2019-03-10 16:32

華為告美國政府違憲 美法院已發傳票

2019-03-10 15:11

國台辦副主任陳元豐：韓國瑜訪陸港澳 將不虛此行

2019-03-10 14:45

美媒：華為狀告美政府 在中國引反響似場憲政教育

2019-03-10 14:13

博士生多年畢不了業 中國官方思考淘汰分流

2019-03-10 13:26

西藏抗暴60周年 中共官媒連續3天刊文批達賴

2019-03-10 12:29

流亡藏人看台灣：華人世界的民主珍寶

2019-03-10 12:20

中國地圖少了台灣 美妝品牌MAC道歉滅火

2019-03-10 11:37

後達賴喇嘛時代 藏人如何繼承流亡中的自在？

2019-03-10 11:20

號稱「小趙薇」 大陸外交部冷艷美女翻譯走紅

2019-03-10 10:35

雪域染赤一甲子 回顧西藏抗暴始末

2019-03-10 10:20
看更多

熱門文章

ATM前搶劫！搶匪一見她戶頭餘額 竟一陣冷笑秒還現金

2019-03-11 20:23

徵婚變尋親！90歲翁找伴 意外找到失散40年兒女

2019-03-11 17:08

聚餐照失焦？楊振寧、翁帆赴宴 與會者多「老少配」

2019-03-11 17:10

華為旗艦手機發貨破千萬 陸民：川普神助攻

2019-03-11 15:01

在對岸任人大、政協、無薪代表就算當官？其實陸委會超少開罰…

2019-03-12 10:00

美團去年虧損擴大 虧逾5,000億元

2019-03-11 23:53

習近平兩會涉台談話 親中港媒：凸顯福建對台特殊性

2019-03-11 15:47

北市里長任中國村委執行主任 民政局：交由陸委會調查

2019-03-11 12:51

中國天主教愛國會：習近平與教宗會面 對推動建交很有意義

2019-03-11 16:12

陸港7所商學院 躋全球百強

2019-03-12 00:03

美朝談崩後 美官員爆：北京也擔心川普甩手走人

2019-03-12 09:55

美宗教自由無任所大使訪台批中 中國表不滿

2019-03-11 20:44

港女為190萬假結婚 中國男只給4萬元她後悔求協助

2019-03-11 16:30

西藏高官稱：獲中共中央批准 才能叫達賴

2019-03-12 09:23

獸父性侵讀小學女兒 被逮堅稱沒有做錯

2019-03-11 17:23

世界圍棋冠軍柯潔 將就讀北京清大念工商管理

2019-03-12 10:37

陸三自愛國會主席揚言 消滅基督教「洋烙印」

2019-03-12 10:06

人大會議期間 港區人大代表王敏剛突病逝

2019-03-12 09:15

習近平月底訪義 可能與教宗會面

2019-03-12 00:51

大陸將建立智財權懲罰性賠償制度 侵權最高判賠5倍

2019-03-12 09:06

鴻海鄭州廠 暫停招工

2019-03-11 23:20

高盛看好A股：滬深300指數有50%上漲空間

2019-03-11 17:06

中國大減稅…「餅」很美好 現實很骨感

2019-03-11 16:08

央視前主持人崔永元神隱多日現身 曬照預告續爆料？

2019-03-11 17:00

劉鶴與賴海哲通話 就貿易文本關鍵問題具體磋商

2019-03-12 10:01

香港廉政公署老將朱敏健退休回顧︰絕非只靠運氣

2019-03-11 16:24

中國民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 11:16

七天無理由退貨 電商買賣雙贏

2019-03-12 02:06

「兼職」陸村委？台灣里長：只是交流

2019-03-12 00:51

四川極地鑽機 再戰北極圈

2019-03-12 02:05

四川樂山大佛修峻 下月出關

2019-03-12 02:06

騰訊加碼唯品會 早盤股價漲2.3%

2019-03-11 12:17

民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 02:06

港交所推MSCI中國A股指數期貨 對沖A股風險

2019-03-11 16:30

芬蘭-愛沙尼亞 中企出資建世界最長海底鐵路隧道

2019-03-11 12:21

陸涉台學者李振廣：習要福建探索兩岸融合發展新路

2019-03-12 11:42

香港粉嶺華明邨逾10戶水管爆裂 廁所淹水、滿屋排泄物

2019-03-11 18:03

禁飛737 MAX 8 陸民航局：保證安全才會放行

2019-03-12 11:39

文昌文化當基礎 梓潼向台招手

2019-03-12 02:06

湖南禁檳榔廣告 引發熱議

2019-03-12 00:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top