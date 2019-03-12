親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

微軟告鴻海 郭台銘怒批：顯然心虛、詐取不當專利保護費

在對岸任人大、政協、無薪代表算當官？陸委會超少開罰

陸最高法工作報告：嚴懲危害國家安全等犯罪

2019-03-12 10:33聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

今日中共兩會焦點，是早上舉行的人大第三次全體會議。稍早，因央視前主播崔永元爆料而負面新聞纏身的中國最高人民法院院長、首席大法官周強，將發表最高人民法院工作報告，而最高人民檢察院檢察長張軍，也會發表其最高人民檢察院工作報告。

上午九時許，中共最高人民法院院長周強在最高法工作報告中說，嚴懲煽動顛覆國家政權、煽動分裂國家、間諜等犯罪，會同有關部門出台打擊恐怖活動和極端主義犯罪的意見，依法懲治宣揚恐怖主義、利用極端主義破壞法律實施等犯罪，堅決維護國家政治安全特別是政權安全、制度安全。

今年是中共建政七十年，西藏抗暴六十年，「六四」卅周年，中共加強打擊國家安全的犯罪。

稍早，今天早上八點四十分，第4場部長通道今早開啟，中共國資委主任蕭亞慶表示，地方國有企業改革在深入推進、各省市、自治區，都按照中央的要求正在深入推進國有企業改革。作為國資委，對地方企業的指導、督導和統籌，還需要做更大的努力。蕭亞慶表示，俗語說播種和收穫一般不是在一個季節，所以希望媒體多關心、多支持地方國有企業改革。

今日下午3時，人大代表團全體會議審議外商投資法草案修改稿、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。新疆代表團開放團組會議。另外，政協將舉行小組會議，審議各項決議和報告草案，討論「兩高」（最高人民法院及最高人民檢察院）工作報告。

中共最高人民法院院長周強，上午在兩會做最高法工作報告，強調嚴懲危害國家安全等犯罪...
中共最高人民法院院長周強，上午在兩會做最高法工作報告，強調嚴懲危害國家安全等犯罪。（微博照片）
分享

中共六四大法官
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

美朝談崩後 美官員爆：北京也擔心川普甩手走人

2019-03-12 09:55

陸三自愛國會主席揚言 消滅基督教「洋烙印」

2019-03-12 10:06

西藏高官稱：獲中共中央批准 才能叫達賴

2019-03-12 09:23

人大會議期間 港區人大代表王敏剛突病逝

2019-03-12 09:15

假疫苗、基因編輯 陸將立法嚴監管

2019-03-12 00:51

美警告德國 若用華為技術將限制情報共享

2019-03-12 10:16

劉鶴與賴海哲通話 就貿易文本關鍵問題具體磋商

2019-03-12 10:01

「兼職」陸村委？台灣里長：只是交流

2019-03-12 00:51

台灣里長「兼職」陸村委是否違法 內政部個案審認

2019-03-12 00:51

習近平月底訪義 可能與教宗會面

2019-03-12 00:51

美宗教自由無任所大使訪台批中 中國表不滿

2019-03-11 20:44

央視前主持人崔永元神隱多日現身 曬照預告續爆料？

2019-03-11 17:00

中國天主教愛國會：習近平與教宗會面 對推動建交很有意義

2019-03-11 16:12

中國大減稅…「餅」很美好 現實很骨感

2019-03-11 16:08

習近平兩會涉台談話 親中港媒：凸顯福建對台特殊性

2019-03-11 15:47

北市里長任中國村委執行主任 民政局：交由陸委會調查

2019-03-11 12:51

西藏抗暴60週年：流亡藏人回不了的家

2019-03-11 12:38

防杜問題疫苗重演 大陸將建疫苗追溯體系、屬地管理

2019-03-11 11:43

西藏流亡政府紀念騷亂60周年 達賴喇嘛未出席

2019-03-11 11:36

兩會美女翻譯大集合！最紅的小趙薇 領導為何硬要帶上她

2019-03-11 11:00

港媒稱採訪兩會難 遇銅牆鐵壁

2019-03-11 10:58

台灣村里長任陸村委 陸委會：調查會斟酌當事人陳述

2019-03-11 10:40

西藏迎3月敏感期 汪洋喊話「看到風險、維護統一」

2019-03-11 09:30

台灣村里長任陸村委 將開罰

2019-03-10 23:50

習近平再提「新四通」： 兩岸要應通盡通

2019-03-10 23:45

習近平：對台胞要一視同仁，要繼續推出惠台利民措施

2019-03-10 20:47

與中國互認駕照 為什麼澳門人這麼反對？

2019-03-10 16:33

貿易談判 中方：看到希望了 川普：若協議不好就不同意

2019-03-10 16:32

華為告美國政府違憲 美法院已發傳票

2019-03-10 15:11

國台辦副主任陳元豐：韓國瑜訪陸港澳 將不虛此行

2019-03-10 14:45

美媒：華為狀告美政府 在中國引反響似場憲政教育

2019-03-10 14:13

博士生多年畢不了業 中國官方思考淘汰分流

2019-03-10 13:26

西藏抗暴60周年 中共官媒連續3天刊文批達賴

2019-03-10 12:29

流亡藏人看台灣：華人世界的民主珍寶

2019-03-10 12:20

中國地圖少了台灣 美妝品牌MAC道歉滅火

2019-03-10 11:37

後達賴喇嘛時代 藏人如何繼承流亡中的自在？

2019-03-10 11:20

號稱「小趙薇」 大陸外交部冷艷美女翻譯走紅

2019-03-10 10:35

雪域染赤一甲子 回顧西藏抗暴始末

2019-03-10 10:20

長征系列第300次 中國長征三號乙運載火箭成功發射

2019-03-10 10:15
看更多

熱門文章

ATM前搶劫！搶匪一見她戶頭餘額 竟一陣冷笑秒還現金

2019-03-11 20:23

兩會美女翻譯大集合！最紅的小趙薇 領導為何硬要帶上她

2019-03-11 11:00

徵婚變尋親！90歲翁找伴 意外找到失散40年兒女

2019-03-11 17:08

聚餐照失焦？楊振寧、翁帆赴宴 與會者多「老少配」

2019-03-11 17:10

華為旗艦手機發貨破千萬 陸民：川普神助攻

2019-03-11 15:01

美團去年虧損擴大 虧逾5,000億元

2019-03-11 23:53

習近平兩會涉台談話 親中港媒：凸顯福建對台特殊性

2019-03-11 15:47

北市里長任中國村委執行主任 民政局：交由陸委會調查

2019-03-11 12:51

中國天主教愛國會：習近平與教宗會面 對推動建交很有意義

2019-03-11 16:12

陸港7所商學院 躋全球百強

2019-03-12 00:03

在對岸任人大、政協、無薪代表就算當官？其實陸委會超少開罰…

2019-03-12 10:00

台灣村里長任陸村委 陸委會：調查會斟酌當事人陳述

2019-03-11 10:40

美宗教自由無任所大使訪台批中 中國表不滿

2019-03-11 20:44

西藏流亡政府紀念騷亂60周年 達賴喇嘛未出席

2019-03-11 11:36

港女為190萬假結婚 中國男只給4萬元她後悔求協助

2019-03-11 16:30

獸父性侵讀小學女兒 被逮堅稱沒有做錯

2019-03-11 17:23

美朝談崩後 美官員爆：北京也擔心川普甩手走人

2019-03-12 09:55

西藏高官稱：獲中共中央批准 才能叫達賴

2019-03-12 09:23

習近平月底訪義 可能與教宗會面

2019-03-12 00:51

文明賞花看不懂？遊客為製造「花瓣雨」猛搖梅花樹

2019-03-11 11:10

人大會議期間 港區人大代表王敏剛突病逝

2019-03-12 09:15

高盛看好A股：滬深300指數有50%上漲空間

2019-03-11 17:06

鴻海鄭州廠 暫停招工

2019-03-11 23:20

大陸將建立智財權懲罰性賠償制度 侵權最高判賠5倍

2019-03-12 09:06

中國大減稅…「餅」很美好 現實很骨感

2019-03-11 16:08

央視前主持人崔永元神隱多日現身 曬照預告續爆料？

2019-03-11 17:00

香港廉政公署老將朱敏健退休回顧︰絕非只靠運氣

2019-03-11 16:24

七天無理由退貨 電商買賣雙贏

2019-03-12 02:06

大陸國企地產擬重組 首開、房地集團傳合併

2019-03-11 11:41

騰訊加碼唯品會 早盤股價漲2.3%

2019-03-11 12:17

陸三自愛國會主席揚言 消滅基督教「洋烙印」

2019-03-12 10:06

「兼職」陸村委？台灣里長：只是交流

2019-03-12 00:51

四川極地鑽機 再戰北極圈

2019-03-12 02:05

阿里入股申通快遞 強攻智慧物流

2019-03-11 10:50

民企自製飛機 GA20試飛成功

2019-03-12 02:06

港媒稱採訪兩會難 遇銅牆鐵壁

2019-03-11 10:58

四川樂山大佛修峻 下月出關

2019-03-12 02:06

劉鶴與賴海哲通話 就貿易文本關鍵問題具體磋商

2019-03-12 10:01

美警告德國 若用華為技術將限制情報共享

2019-03-12 10:16

港交所推MSCI中國A股指數期貨 對沖A股風險

2019-03-11 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top