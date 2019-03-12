陸最高法工作報告：嚴懲危害國家安全等犯罪
今日中共兩會焦點，是早上舉行的人大第三次全體會議。稍早，因央視前主播崔永元爆料而負面新聞纏身的中國最高人民法院院長、首席大法官周強，將發表最高人民法院工作報告，而最高人民檢察院檢察長張軍，也會發表其最高人民檢察院工作報告。
上午九時許，中共最高人民法院院長周強在最高法工作報告中說，嚴懲煽動顛覆國家政權、煽動分裂國家、間諜等犯罪，會同有關部門出台打擊恐怖活動和極端主義犯罪的意見，依法懲治宣揚恐怖主義、利用極端主義破壞法律實施等犯罪，堅決維護國家政治安全特別是政權安全、制度安全。
今年是中共建政七十年，西藏抗暴六十年，「六四」卅周年，中共加強打擊國家安全的犯罪。
稍早，今天早上八點四十分，第4場部長通道今早開啟，中共國資委主任蕭亞慶表示，地方國有企業改革在深入推進、各省市、自治區，都按照中央的要求正在深入推進國有企業改革。作為國資委，對地方企業的指導、督導和統籌，還需要做更大的努力。蕭亞慶表示，俗語說播種和收穫一般不是在一個季節，所以希望媒體多關心、多支持地方國有企業改革。
今日下午3時，人大代表團全體會議審議外商投資法草案修改稿、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。新疆代表團開放團組會議。另外，政協將舉行小組會議，審議各項決議和報告草案，討論「兩高」（最高人民法院及最高人民檢察院）工作報告。
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