陸最高法工作報告：嚴懲危害國家安全等犯罪

2019-03-12 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



今日中共兩會焦點，是早上舉行的人大第三次全體會議。稍早，因央視前主播崔永元爆料而負面新聞纏身的中國最高人民法院院長、首席大法官周強，將發表最高人民法院工作報告，而最高人民檢察院檢察長張軍，也會發表其最高人民檢察院工作報告。

上午九時許，中共最高人民法院院長周強在最高法工作報告中說，嚴懲煽動顛覆國家政權、煽動分裂國家、間諜等犯罪，會同有關部門出台打擊恐怖活動和極端主義犯罪的意見，依法懲治宣揚恐怖主義、利用極端主義破壞法律實施等犯罪，堅決維護國家政治安全特別是政權安全、制度安全。

今年是中共建政七十年，西藏抗暴六十年，「六四」卅周年，中共加強打擊國家安全的犯罪。

稍早，今天早上八點四十分，第4場部長通道今早開啟，中共國資委主任蕭亞慶表示，地方國有企業改革在深入推進、各省市、自治區，都按照中央的要求正在深入推進國有企業改革。作為國資委，對地方企業的指導、督導和統籌，還需要做更大的努力。蕭亞慶表示，俗語說播種和收穫一般不是在一個季節，所以希望媒體多關心、多支持地方國有企業改革。