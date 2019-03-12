陸三自愛國會主席揚言 消滅基督教「洋烙印」

2019-03-12 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國基督教三自愛國會運動委員會主席徐曉鴻昨日在中共全國政協大會發言，強調消除中國基督教「洋教烙印」，罕見批評「境外滲透，私設聚會點」，西方反中勢力妄圖通過基督教顛覆中國政權，堅決擁護國家將害群之馬繩之以法。徐曉鴻表示，去年遭到取締的成都秋雨教會是反中勢力影響的教會，全國範圍內「當然還有其他」。

中共國家主席習近平近年強調「宗教中國化」，身兼全國政協委員的徐曉鴻發言的主題是「基督教中國化」。

徐曉鴻說，「境外滲透，私設聚會點，愛國愛教的高素質教牧人才缺乏，部分法律意識淡薄等。如不加以重視，可能產生嚴重的政治後果。」他說，「必須認識到，我國教會姓『中』不姓『西』，西方反中勢力妄圖繼續通過基督教影響我國社會穩定、甚至顛覆我國政權的行為，注定不會得逞。對於個別打著基督教旗號、參與顛覆國家安全的害群之馬，我們堅決擁護國家將他們繩之以法。」

徐曉鴻指出，對此問題需要「不斷消除我國基督教『洋教烙印』」「在神學上建立真正的『自我』」「不斷弘揚和踐行社會主義核心價值觀」。

去年十二月，四川成都秋雨聖約教會成員被大規模抓捕，曾鼓吹憲政的牧師王怡以及妻子被控煽動顛覆國家政權罪，至今下落不明。秋雨教會是大陸知名家庭教會之一，因未經官方註冊被中國政府視為非法運作。有數據統計，中國六千萬新教徒中一半以上是在未經註冊的教堂做禮拜。

根據香港星島日報，徐曉鴻受訪時表示，他演講中提到的「參與顛覆國家安全的害群之馬」是否指秋雨教會？他表示，秋雨教會包括在內，但此次演講不是專門針對秋雨，「主要是境外一些勢力，藉著意識形態，來利用基督教進行分裂。」被追問全國範圍內還有其他待整頓教會，他表示「當然當然，還有其他」，之後匆匆離開。