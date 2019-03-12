美朝談崩後 美官員爆：北京也擔心川普甩手走人

2019-03-12 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



川習會有可能本月底或下月舉行，美國之音引述美國官員表示，美朝河內二次峰會無果而終，讓北京方面擔心，美總統川普在美中貿易簽約時，也會向對待北韓領導人金正恩一樣甩手走人。

報導指，美國全國廣播公司（NBC）近日援引美政府一位高級官員的話說，北京方面在美朝河內二次峰會之後，就愈發擔心川普面對美中貿易談判也會採取同樣方式，一走了之，讓兩國高級官員長時間以來的談判努力付之東流。

這位高級官員表示，川普原定3月底在佛羅里達州的海湖莊園與中國國家主席習近平舉行會晤。會晤期間，川普如果對美中貿易協定感到不滿意，結果一走了之，會讓習近平難堪，也會讓已十分緊張的美中貿易關係雪上加霜。

這位官員說，中國方面看到川普與北韓談判時一走了之。他們擔心，川普也會在簽署美中貿易協議時拂袖而去。「他們不希望把習近平送到海湖莊園，川普結果拂袖而去。那將會是一場外交災難。」

報導又指，這並非沒有先例。NBC援引一位外交消息人士的話說，中國方面就曾抱怨說，他們原來以為通過談判，與美國商務部長羅斯和財政部長米努勤分別達成了小型貿易協議，結果卻遭到川普的拒絕。

這位官員表示，川普與習近平舉行峰會，通常需要兩到三個星期的準備時間，但峰會的準備工作現在還沒有開始，因此是遙遙無期。

而為了確保川習峰會不會重蹈河內美朝峰會的覆轍，美中雙方正在「逐字逐句地進行談判」。