人大會議期間 港區人大代表王敏剛突病逝

2019-03-12 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



香港區全國人大代表王敏剛，昨傍晚在香港瑪麗醫院逝世，成為本屆中國全國人大首位會期內病逝的人大代表。

王敏剛連任了六屆香港區人大代表，為參加本次人大會議，他於二日赴北京，但隨即肝膽病發，由大會安排到北京協安醫院治療，隨後返回香港，在瑪麗醫院住院，終於不治。

港區人大代表團讚揚王敏剛愛國愛港，一直為國家和香港事務勞心勞力。其弟王敏超表示，王敏剛臨終前，家人陪伴在側。

現年七十的王敏剛，即是香港的「富二代」，又是港商中的「闖一代」。他的父親王華生是香港的造船大王，創始了香港中華造船廠，王敏剛本人也曾在美國加州大學攻讀船舶工業設計，學成回港後加入家族企業，主責造船和探油等業務。後來中華造船賣盤，他曾轉任香港小輪總裁。

作為港商中的「闖一代」，王敏剛不僅是港商中第一批赴大陸投資者，還被認為是第一個到新疆投資者，早年曾在新疆開設飯店，也曾經營地方農產品加工。

作為傳統港商也是傳統左派，王敏剛以言辭激烈、護衛建制著稱，過去他對香港泛民主派和港獨運動，一直激烈批評。但在私下朋友交往，王敏剛隨便溫和，當年香港聯合報在香港創辦，王敏剛多次私下說這份報紙辦得「勁」。