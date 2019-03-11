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央視前主持人崔永元神隱多日現身 曬照預告續爆料？

2019-03-11 17:00世界日報 中國新聞組／北京11日電

深陷輿論漩渦的央視前主持人崔永元，9日被目擊現身北京古玩市場，距他上次露面已約十天，似打破有關其失蹤、被調查傳聞。據稱，他氣色不錯，似不受「卷宗」事件影響。同時，他10日也在推特（Twitter）發布照片「實話實說」，引發外界對其是否又要大爆料的猜測。

多維新聞報導，有網友曬照片顯示，崔永元9日出現在北京琉璃廠古玩市場，在某古玩店購買了兩幅清代京劇用響板。網友並稱崔永元精神氣色不錯。

照片顯示，崔永元戴著帽子，站在古玩店裡與友人侃侃而談，不時面帶微笑與人合影。不過該組照片已被刪除。

報導指出，崔永元此次現身也打破失聯傳聞。

崔永元上次現身是2月28日，中國傳媒大學黨委書記陳文申到崔永元口述歷史研究中心調研指導工作。次日中國傳媒大學官網發布這一消息，崔永元也在微博表示：「這學期我有兩門課，還要籌建一個學院。」但3月1日中午，中國傳媒大學官網的消息及崔永元微博已被刪除。

崔永元主要是在中國官方將最高法院卷宗丟失案定性後，外界十分關注他的蹤跡，猜測究竟是否會被帶走調查。崔永元曾於2月22日在推特發表黑屏圖片，疑暗指案件另有內幕，隨後他就在網上消失，並被網友認為其已「被失蹤」、「被調查」。

就在昨天（10日）崔永元在其推特上傳兩張照片，照片內容是：「實話實說，崔永元，2019年3月9日。」

報導指出，有評論稱，「實話實說」四字頗有內涵：首先，1996年3月16日，崔永元開始製作《實話實說》，作為《東方時空》的周日版特別節目。他以《實話實說》主持人身分聲名大振。

1999年春晚，崔永元與小品演員趙本山、宋丹丹聯合出演小品《昨天、今天、明天》，為模仿崔永元《實話實說》的一個小品。2002年，崔永元因抑鬱症辭去《實話實說》製片人。

其次，崔永元以敢言著稱，從2018年開始，先後曝光中國影視圈陰陽合同、檢舉上海警方不作為、曝光中國最高法卷宗丟失。為此，他得罪許多權貴人物。

有分析稱，崔永元手書「實話實說」預示以後繼續揭露社會不公。

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