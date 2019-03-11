中國大減稅…「餅」很美好 現實很骨感

2019-03-11 16:08 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春



北京開兩會，電視當然不能再宮鬥，而是滿屏的主旋律。央視一頻道熱播著連續劇「啟航」，講述一個地方新領導人到虛構的渤海市，提出新發展戰略，打破保守勢力，新一輪改革發展重新啟航的故事。

這電視劇情節正講那新領導人發現渤海市的雙困之局，即經濟發展困頓，財政也困乏，還遇到水汙染爆發，不治理民眾不答應，要治理經濟要下滑，而一年財政收入不及治汙費十分之一。正在這時，中國財政部長在「全國兩會」上，承諾大減稅2兆元人民幣。

一個稅字，觸動各方，大減稅確是今年兩會的亮點。會上官式的說法叫減稅「近2萬億」人民幣，但北京經濟界的說法叫「2年4萬億」，即在去年減稅2兆的基礎上再減2兆，這說法當然更準確。

大減稅在會內會外成就歡喜，是「鐵算盤」劉昆幫李克強做了一手好帳。減稅近2兆人民幣，同時不突破國際風險線擴大赤字預算到2.8%，壓支出百分之五各級政府過緊日子，地方挖潛盤活資金及發放地方專項債2.15兆人民幣等等，於是企業活了，投資有了，諸多問題如就業困局化解，經濟就此穩定下來。

然而還是有質疑之聲，令「鐵公雞」劉昆不僅要把那「鐵算盤」打得響，還要亮出「鐵嗓」，用他那潮汕底子、廈門味道的口音，來釋疑解惑。

雖然到今年5月劉昆進京就滿6年，但北京官商兩圈對劉昆還是不大熟悉。他本來以財政部副部長身分，作退休前安排到全國人大，卻突然被徵召回到政府，官升正部，出掌財權，有人以為是上屆管財政部的張高麗行前安排，因張與劉有同事之誼，有人以為他是汪洋在廣東任上賞識帶進北京，還有人錯猜他也算福建幫。

但能執掌財政部長位子的，得有更貼近核心的推舉才行，就像樓繼偉被請走換上蕭捷一樣，劉昆的推舉人是王岐山。劉昆在廣東就是出名的一把「鐵算盤」，很少人還記得，當年王岐山出任廣東副省長，解決廣東金融危機，被稱為「救火隊長」，當年的救火隊員之一，就是以省辦公廳副主任身分協助王岐山的劉昆。

中國財政積極十年，都沒真的積極，這回就算劉昆又有背景又有本事，還是很艱難。因中國經濟面臨的正是電視劇「啟航」描繪的狀況，經濟下行，土地財政難以為繼，地方財政已收入大減，但今年要地方政府花的錢，是千頭萬緒。比如扶貧，今年不完成指標，明年就要下台；比如地方金融爆雷或出現債務危機，事鬧大了就要下台。

有地方官說，更大的負擔是「六穩」，特別是排在第一位的「穩就業」，不花錢肯定穩不住。所以「大減稅很美好，現實很骨感」，減稅這支新曲，一定唱響，不見得動人。