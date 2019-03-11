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北市里長任中國村委執行主任 民政局：交由陸委會調查

2019-03-11 12:51聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

中國廈門市海滄區去年招聘35位台灣人擔任社區主任助理，遭內政部認定違法，如今又爆出廈門已有66名台灣人擔任社區主任助理，平潭並首創聘請台灣村里長擔任村、居委會執行主任，已有8名台灣村里長任職，其中包括台北市文山區忠順里長曾寧旖。

對此，北市民政局表示，以縣市政府的層級，並沒有相關的法規，唯一有訂定的就是陸委會的兩岸人民關係條例，因此整件事情的調查或是罰則，將交由陸委會和內政部秉持全國一致性的標準處理。

內政部北市陸委會
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