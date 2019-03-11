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防杜問題疫苗重演 大陸將建疫苗追溯體系、屬地管理

2019-03-11 11:43聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

左起大陸國家市場監督管理總局局長張茅、國家藥品監督管理局局長焦紅。記者戴瑞芬攝影
左起大陸國家市場監督管理總局局長張茅、國家藥品監督管理局局長焦紅。記者戴瑞芬攝影
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長春長生狂犬病疫苗造假，揭露中國疫苗高風險黑洞，大陸國家藥品監督管理局局長焦紅指出，將要求疫苗的生產企業建立品質品安全的追溯體系，並成立國家和省兩級的專職檢察員隊伍，在屬地管理的基礎上，進一步強化巡查和抽查。

大陸疫苗近一年頻頻爆雷，包括長春長生狂犬病問題疫苗、江蘇過期脊灰疫苗等，安全性遭到高度質疑。但今年兩會上，中國疾病預防控制中心主任高福卻自豪表示，中國疫苗已位居世界先進之列。各界高度質疑大陸儘管再強大，卻百弊叢生。

藥監局局長焦紅指出，國家市場監管總局、國家藥監局正聯手推進建立疫苗監管的長效機制。

焦紅說，《疫苗管理法》草案已經經過全國人大常委會審議，而且對社會公開徵求了意見。一旦立法完成，對於疫苗的研製、生產、流通，預防接診等全過程，將落實針對性最嚴格的監管，更將支援產業結構的重組。

焦紅指出，國家藥監局將對疫苗的生產企業建立品質管制體系和產品安全的追溯體系，要求企業落實疫苗安全報告制度，應該保證疫苗的產品品質。

為防杜長生疫苗事件重演，國家藥監局將進一步在屬地管理的基礎上，進一步強化巡查和抽查，一旦發現違法違規，要嚴肅查處。

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